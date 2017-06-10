أمسية الوفاء والاحتفاء تكرم فنانين مغاربة بالرباط

بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، احتفل نادي الفنانين ليلة أمس الجمعة بمجموعة من الأسماء الفنية التي تركت بصمة في الساحة الفنية المغربية والعربية؛ وذلك في ليلة اعتبرها المنظمون فرصة للتواصل الإنساني وتبادل الآراء حول مستجدات الساحة الفنية العربية، في جو أسري تتخلله وصلات طرب أصيل.

الحفل الذي أقيم بقاعة سمراء في دورته الثانية، تحت شعار “الوفاء والاحتفاء”، كرم عددا كبير من الفنانين المغاربة الذين أعطوا الكثير للساحة الفنية المغربية، مثل الفنانة حياة الإدريسي، والملحنين أحمد عواطف وعبد القادر وهبي، والكاتب محمد الباتولي، والمطرب محسن جمال، والممثل رشيد الوالي.

كما كرم نادي الفنانين، الذي يرأسه الفنان عبد العالي الغاوي، الإعلامية اسمهان عمور، وعبد الله منتصر، ومحمد عمورة، والمخرج محمد عاطيفي، والعازف عبد الإله حباسي؛ واعترف بمجهودات الجيل الجديد من خلال تكريم إيمان الشميطي، خريجة برنامج المواهب العربي “أراب كوت تالنت”، والتي أدت أغنية ياك أجرحي بتأثر كبير.

أمسية الوفاء والاحتفاء في دورتها الثانية عرفت حضور ثلة من الأسماء الفنية المغربية لمشاركة زملائها فرحة التكريم، مثل الملحن الحاج يونس، وليلى البراق ورجاء قصابني ومحمد الجم، وآخرين.