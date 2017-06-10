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لدغة أفعى ترسل خمسينية إلى مستعجلات ورزازات

المصدر:  | 10 يونيو 2017 | الأولى, حوادث |

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نقلت سيدة في عقدها الخامس، مساء السبت، على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف، إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات، من أجل إخضاعها للعلاج بعد تعرضها للدغة أفعى سامة بدوار ” تاغيا ن سعيد” بالجماعة الترابية ايت سدرات السهل الشرقية حيث تقطن رفقة أسرتها.

ووفق مصادر هسبريس، فإن السيدة كانت بأحد الحقول الفلاحية، بالدوار سالف الذكر، لتفاجئها الأفعى بلدغة على مستوى يدها، ما جعلها تصرخ بأعلى صوتها وتطلب النجدة من أسرتها وأبناء الدوار، الذين ربطوا الاتصال بمصالح الوقاية المدنية من أجل نقلها إلى مستشفى القرب بقلعة مكونة.

وأضافت مصادرنا أن الوضع المتردي للطريق المؤدية إلى دوار تاغيا ن سعيد حيت تقطن السيدة كانت سببا رئيسيا في تأزم حالتها الصحية؛ إذ اضطرت سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بقلعة مكونة لقطع مسافة 30 كيلومترا، منها 10 كيلومترات غير صالحة للسير، من أجل الوصول إلى عين المكان، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للضحية تدعو للقلق.

وذكر مصدر طبي غير راغب في الكشف عن هويته أنه “بعد معاينة المصابة من قبل الأطر الطبية المداومة، بمستشفى القرب بقلعة مكونة، جرى توجيهها فورا إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات حيث سيتم إخضاعها للعلاج وتقديم الإسعافات الأولية لها”، وأكد المصدر الطبي ذاته أن “مستشفى القرب بقلعة مكونة لا يتوفر على أمصال سموم العقارب والأفاعي، مما يهدد حياة المواطنين”، وفق تعبيره.

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