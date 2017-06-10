أمريكا تدعم جيش الفلبين لمحاربة تنظيم “داعش”

أعلن الجيش الفلبيني أن قواته تتلقى دعمًا تقنيًا من الولايات المتحدة الأمريكية، لزيادة كفاءة العمليات العسكرية ضد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة “ماراوي” جنوبي البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في “ماراوي”، اليوم السبت، قال جو آر هيريرا، المتحدث باسم الجيش الفلبيني، إن واشنطن لا توفر سوى دعم تقني للقوات الفلبينية، للمساعدة في إنهاء سيطرة مسلحي جماعة “ماوتي” المرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي على مدينة “ماراوي” بجزيرة مينداناو.

وأضاف “الجنود الأمريكيون لا يقاتلون، هم فقط يقدمون مساعدات تقنية لقواتنا”، بحسب قناة “سي إن بي سي” الأمريكية (خاصة).

ويأتي هذا الدعم بطلب من حكومة الفلبين التي تسعى لتحرير “ماراوي” من قبضة مسلحي “ماوتي” منذ 23 مايو المنصرم، وفق تصريحات لمسؤولين في السفارة الأمريكية بمانيلا.

وهذه ليست المرة الأولى التي توفر فيها واشنطن دعمًا عسكريًا للقوات الفلبينية في عملياتها ضد الجماعات المتطرفة.

فمنذ عام 2002 وحتى 2015، نشرت الإدارة الأمريكية ألف ومائتي جندي تابعين للقوات الخاصة في مينداناو (جنوب) لتدريب وتأهيل الوحدات القتالية في البلاد على محاربة مسلحي جماعة “أبو سياف”.

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