معاق ينشد المساعدة لمتابعة دراسته الجامعية

في حي ليساسفة الشعبي المهمش بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، يرقد الشاب محمد أمين فلوم، البالغ من العمر 20 سنة، طوال اليوم على فراش سريره بشقة والده الذي يكافح من أجل ضمان لقمة العيش لأسرته الصغيرة بأجرة لا تتعدى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في القانون.

محمد أمين فلوم، الذي أصيب بداء “الكُلاب” منذ السنة الخامسة من عمره وتسبب له في ضمور عضلات جسمه بالكامل، لا ينوي الاستسلام أمام هذه الإعاقة الجسدية الكاملة؛ فهو يتوفر على طموح جارف لمواصلة دراسته الجامعية والحصول على وظيفة تضمن مستقبله، وفق تعبير هذا الشاب.

يستجمع الشاب قواه بعض الشيء، ليؤكد أن إعاقته لم تشكل أبدا حاجزا أمامه ليواصل دراسته؛ ففي السنة الماضية استطاع الحصول على معدل 12/20 في امتحان الباكالوريا لشعبة العلوم الفيزيائية، ليتخذ قرارا بمواصلة دراسته الجامعية بالسنة الأولى بكلية العلوم شعبة الفيزياء، وهو القرار الذي لقي ترحيبا كبيرا من لدن والديه وأصدقائه.

أحس الشاب بإجهاد كبير وهو ما دفع والدته عائشة بودان إلى مساعدته على تعديل وضعيته قليلا، قبل أن تقول لهسبريس: “كما ترون، لا يمكن لابني محمد أمين أن يقوم بأي شيء دون مساعدة؛ فهو مصاب بمرض ناذر تسبب له في ضمور عضلات جسمه منذ أن بلغ سنه 5 سنوات. ومنذ ذلك الوقت ونحن نبذل كل الجهد من أجل علاجه، حيث انتقلنا من مستشفى ابن رشد والشيخ زايد دون جدوى؛ فالجميع يؤكد لي أن هذا المرض قد حار أمامه العلماء في العالم”.

وتضيف عائشة بودان: “هناك مصاريف كثيرة لا طاقة لنا بها؛ لكننا مع ذلك نحاول توفير الحد الأدنى منها من أجل ابننا.. فمثلا قبل ثلاثة أيام اقتنينا أنبوبا بمبلغ 1800 درهم، وأكتري جهازا صغيرا للأوكسجين بمبلغ شهري لا يقل عن 1000 درهم. وعندما اقتربت امتحانات نهاية السنة الجامعية، اقتنينا له كرسيا متحركا لكي نتمكن من نقله إلى كلية العلوم ليجري امتحان السنة الأولى، وهذه كلها مصاريف أجد صعوبة في مواجهتها”.

وتؤكد والدة الشاب محمد أمين فلوم: “هناك مصاريف أخرى نحن مقبلون عليها، ولا أعرف كيف سنوفر مبالغها، والتي تتعلق بعملية يجب أن يجريها ابني من أجل مساعدته على تناول الطعام بشكل أفضل، إلى جانب آلة لمساعدته على الكحة والتنفس ومصاريف أخرى”.

إن ما يساعد الأم عائشة بودان على المقاومة هو الحب الذي يحيطه به جميع الأساتذة والمسؤولين بالعمادة وأصدقاء محمد أمين، التي تقول: “إنهم يتعاطفون معه ويتعاونون معه فيما يخص المقررات، ولا يترددون في القدوم إلى بيتنا ليقدموا له الشروحات التي يحتاجها”، لتضيف وهي تبكي: “أمنيتي هي أن يتمتع ابني بصحة جيدة، ويتجاوز العذاب التي يقاسيه في صمت والذي أجدني عاجزة عن مساعدته في إبعاد الألم الجسدي والنفسي الذي يعانيه ابني الحبيب”.

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