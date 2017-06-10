لقاء بتنغير يتدراس برنامج عمل أسول وآيت هاني

احتضنت دائرة أسول، الواقعة بالنفوذ الترابي للإقليم تنغير، لقاء تواصليا، خصص لمناقشة عرضي برنامج العمل الخاص بالجماعتين الترابيتين أسول وآيت هاني التابعتين للدائرة المذكورة، فضلا عن عرض الأشواط التي قطعها هذا البرنامج.

ويأتي انعقاد هذا اليوم التواصلي بدائرة أسول استمرارا للأيام التواصلية، التي تعقدها السلطة الإقليمية في إطار تتبع وتنسيق الإعداد التشاركي لبرنامج عمل الجماعات الترابية بالإقليم، ومن أجل أخذ الحاجيات المعبر عنها من لدن الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بعين الاعتبار قصد دراسة الإمكانات المتاحة والممكنة لتلبيتها والشراكة والتعاون ودعم المشاريع التنموية.

وحسب بلاغ من عمالة إقليم تنغير، فإن عامل الإقليم، الذي ترأس هذا اللقاء التواصلي، حثّ رئيسي الجماعتين على الإسراع بوتيرة الإعداد لإخراج المشاريع التي تتضمنها إلى حيز الوجود، مضيفا أنه دعا إلى نبذ الخلافات من أجل تنمية المنطقة والاعتناء بالساكنة وتلبية حاجيتهم لضمان العيش الكريم للمواطنين.

وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن عددا من رؤساء المصالح الخارجية، الذين سجلوا حضورهم في اليوم التواصلي، عبّروا عن استعدادهم للعمل إلى جانب المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مستدامة في إطار المقاربة التشاركية بين جميع الفاعلين.

وجاء في بلاغ عمالة إقليم تنغير أن جميع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين ثمّنوا هذه المبادرة، آملين تتبع هذه البرامج وتنفيذها على أرض الواقع، مسترسلا “وفي هذا الصدد ومن أجل التتبع الفعلي، أصدر العامل قرارا يقضي بتكوين لجنة القيادة وخلية التتبع تحت رئاسته، وتضم في عضويتها المصالح المركزية ورؤساء الجماعات تعقد اجتماعاتها بصفة دورية عُهد إليها تتبع وتنفيذ هذه المشاريع وإيجاد الحلول للعراقيل التي من شأنها أن تحول دون ذلك”.