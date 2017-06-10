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“مجلس الكنائس” يطالب بحل برلمان جنوب إفريقيا

المصدر:  | 10 يونيو 2017 | عالم |

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دعا مجلس الكنائس الجنوب إفريقي إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، مبرزا ان حكومة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أضحت “غير شرعية أخلاقيا”.

وقال الأمين العام للمجلس، مالوسي مبوملوانا، إن الحكومة والبرلمان في حاجة إلى ولاية جديدة من خلال تصويت الناخبين عبر صناديق الاقتراع.

وكان مجلس الكنائس الجنوب إفريقي، الذي يضم 28 كنسية تنال ثقة أكثر من 10 ملايين شخص، قد اضطلع بدور أساسي في مناهضة نظام الميز العنصري.

وفي 2016، دعا المجلس إلى استقالة الرئيس جاكوب زوما على خلفية نشر تقرير حول التأثير الذي يمارس على دولة جنوب إفريقيا من قبل عائلة غوبتا، وهي عائلة رجال أعمال من أصل هندي.

وأعلن مجلس الكنائس الجنوب إفريقي عن عزمه تنظيم مؤتمر وطني لمناقشة المشاكل الحقيقية التي تأثر سلبا على جنوب إفريقيا.

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