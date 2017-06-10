المعتصم: العرب لن يهزموا إسرائيل .. والطالبي: الديمقراطية هي الحل

قال مصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري وأستاذ التعليم العالي، إنّ العرب المنضوين في جامعة الدول العربية لا يملكون من القوة ما يكفيهم لهزم عدوهم اللدود المتمثل في إسرائيل، وتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الذي ترزح تحت وطأته منذ عام 48.

ورغم أنّ مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ما فتئت تؤكد في بياناتها أن إسرائيل ستزول يوما، إلا أن المعتصم، الذي يشغل عضو سكرتارية المجموعة، قال إن العرب “غير قادرين على هزم إسرائيل لا تكنولوجيا ولا عسكريا”.

وأضاف المتحدث في ندوة نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، حول موضوع “قضية فلسطين والتحولات الإستراتيجية في المنطقة والعالم”، أن الأمل معقود على القوى الجديدة في المنطقة، وتحديدا تركيا وإيران، في حال نجحتا في خلق تحالفات في المنطقة، “لمواجهة التوحش والصهيونية والإمبريالية”.

واعتبر المعتصم أنّ الأمل في دول الجامعة العربية لمحاربة إسرائيل مفقود، لافتا إلى أنّ مستقبل العالم العربي يلعب في الملعب التركي والإيراني، وزاد: “إذا نجحتا في خلق تحالف يضم سوريا والعراق، فهذا سيكون أكبر رد من الأمّة، وسيفضي إلى خلق تكتلات جديدة مغاربية، وكذا في الخليج”.

ورغم النبرة التشاؤمية التي تحدث بها المعتصم عن وضعية العرب، فإنه يرى أنّ ما تخطط له إسرائيل لا يمكن أن يصل إلى مداه، نظرا للتحولات الإستراتيجية التي يشهدها العالم، وبروز قوى عالمية جديدة تقف ندا في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف التقليدي لإسرائيل.

وأشار المتحدث في هذا الإطار إلى عودة ما سمّاه “روسيا بوتين” إلى الساحة الدولية بعد ربع قرن من الغياب، وتنامي القوة الاقتصادية والعسكرية للصين، وسعيها الحثيث إلى بلوغ المرتبة الأولى كقوة اقتصادية أولى في العالم، وانضمامها إلى نادي دول “حرب النجوم”، إذ تستطيع تدمير أقمار اصطناعية بواسطة صواريخ عابرة للقارات.

وقال المعتصم في هذا الإطار: “الصين تقول للولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم في تدبير “حروب النجوم” إنها لم تعد الوحيدة الفاعلة في هذا المجال”، مضيفا أنّ “تنامي القوة العسكرية للصين يتجلى، أيضا، في كونها طورت غواصات صامتة بمقدورها إلحاق الأضرار بالسفن وبحاملات الطائرات التي تعد القوة الضاربة للولايات المتحدة الأمريكية”.

واستطرد المتحدث ذاته بأنّ الصين باتت منافسا حقيقيا للولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري، على جميع مستوياته، إذ طورت قنابل نووية تفجَّر في البحر وتُحدث تشويشا على كل الاتصالات بواسطة تقنية جي بي إس، بين مراكز القرار وغرف العمليات؛ وعلَّق على ذلك بالقول: “معنى هذا أن كل الإستراتيجيات الحربية الأمريكية تصير لاغية”.

محمد الطلابي، الباحث والمفكر، وعضو ديوان حركة “التوحيد والإصلاح”، طرح في مستهلّ عرضه سؤال “من أين يستمد الكيان الصهيوني قوته رغم أن عدد اليهود في العالم لا يتعدى 13 مليونا؟”، قائلا إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب، في المقام الأول، فهم الحركة الصهيونية المسيحية.

وأوضح المتحدث أن العامل الديني العقدي لعب الدور الأساس في بداية تشكل الكيان الإسرائيلي، وذلك منذ القرن السادس عشر ميلادي، الذي شهد ميلاد الكنيسة البروتستانتية؛ والتي دعمت اليهود بقوة، من خلال عدد من رموزها ومنظريها، وعلى رأسهم مارتن لوثر.

وقسم الطلابي الكفاح الفلسطيني إلى مرحلتي؛ مرحلة عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث بذل الجيل الأول من زعماء الثورة الفلسطينية جهودا جبارة لتحرير أرضهم، من خلال حرب العصابات، لكنهم فشلوا، بسبب عدم تأمين قاعدة جغرافية خلفية للمقاومة، التي تعدّ شرطا أساسيا لإنجاح المقاومة.

أما المرحلة الثانية، يردف الطلابي، فهي مرحلة حركة حماس بقيادة الشيخ أحمد ياسين، التي عملت على تأمين خلفية جغرافية لمقاومتها، بتحصنها في قطاع غزة، مضيفا أن حركة حماس “فجّرت قيمة الْعِزَّة في نفوس العرب والمسلمين، وهذا ما لن يغفروه لها”، في إشارة إلى إسرائيل والأطراف الداعمة لها.

ويرى الطلابي أنّ تحرير فلسطين يقتضي امتلاك الشعوب العربية الإرادة السياسية، وتشكيل مصالحة وطنية في كل الأوطان العربية بين الإسلاميين والعلمانيين، لتحقيق الانتقال الديمقراطي “الذي سيكون الطريق نحو تحرير فلسطين”، على حد تعبيره.

الوسوم: الجامعة , اليهود , سوريا , فلسطين

