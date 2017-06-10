القيم في شهر الصيام

«إن لله لنفحات ألا فتعرضوا لها»(حديث نبوي). اتخذت الشعوب والأمم مواسم ومناسبات لإبراز ما تزخر به من رأس مال لا مادي لربط الحاضر بالماضي، ولإشباع حاجة وجدانية، مع ما يصاحب ذلك من مهام النقل والتوريث للأجيال اللاحقة والتنشئة عليه وتحبيبه إليهم عمليا حتى ينغرس في النفوس بشكل أقوى وأجدى من الركون إلى الخطابة والتذكير اللفظي، ويزداد قوة إذا تم في جو احتفالي ولمدة طويلة كما هو الشأن مع رمضان. الذي يسعى فيما يسعى إليه:

إعمال الفكر وتمرين العقل:

يتجلى هذا في كون الشهر هو شهر القرآن، بالحث على قراءته وبثه على أمواج الإذاعة والتلفاز بشكل مكثف، وتنافس المجتمع المدني في تنظيم تظاهرات للاحتفال به وبأهله، وإقبال المجتمع بدفع الأبناء لتعلمه. مع التدبر المصاحب للتلاوة، وإلا لانعدمت الجدوى منها، وما الحرص على اختيار القراء في صلاة التراويح أو الانصات خارج الصلاة، إلا رغبة في الأكفأ على الإثارة وشد الانتباه لإعمال الفكر في معانيه، التي تحبل آياته بالدعوة إلى هذا النوع من التمرين، ودعوة العقل إلى النظر في الكثير من الظواهر الكونية والاجتماعية والسياسية، والإعلاء من شأن المتفكرين والمتعقلين الذي يذكي في القارئ والسامع الرغبة في اكتساب العضوية في ناديهم. لأن بالعقل تميز الإنسان عن غيره من الكائنات، وبه ارتاد الآفاق وواجه الكثير من الأخطار التي عانى منها الإنسان فيما مضى. وبه أوجد حياة النظام ومجتمع المواطنة الحامي للحقوق، والضامن من الاعتداء والطغيان وكل مظاهر حياة الغاب حينما وضع القانون، والقطع مع الأهواء نقيض العقل والتعقل، الكفيل بردها من أن تزيغ وتتطاول إلى ما ليس من حقها، درءا لفساد البر والبحر، وهلاك الحرث والنسل ، وهو المعنى الذي عبر عنه الشاعر في تحديد مهمة العقل في « الهدي إلى هدى، أو رد عن ردى». والقرآن الكريم الذي عُرف بكونه كتاب حياة، وذلك لما تضمنه من منظومة قيمية للمقتدي به تهديه إلى الصلاح الفردي والمجتمعي والكوني.

ضبط النفس:

«الجنة عروس، ومهرها قهر النفوس». وهي الغاية من الصيام، فحبس النفس عن الشهوات والضرورات التي اعتادها والتي بها يتقوى على القيام بأعباء الحياة، لمدة معينة بشكل طوعي واختياري، بل بحب وتفان متحررا من رتابة غذائية يصعب على غير المؤمن فهمها. وهو تحرر يدفع صاحبه إلى معانقة الكثير من القيم يغفل عنها وهو معاقر لملذاته وشهواته، لأن «البطنة تذهب الفطنة». وعندما تقل البطنة يفطن المرء لمن حوله من البشر الذي تتطلب معاشرته الكثير من ضبط النفس، الذي في غيابه تحدث كل هذه الفوضى واللانظام في طرقاتنا وأسواقنا وأحيائنا، وأيضا في علاقاتنا الاجتماعية، فالكل يقدح في الكل، والجميع يلعن الجميع. وضبط النفس مقصد وغاية الصيام تتجاوز بكثير الكف عن الطعام والشراب، الذي مدخله التحكم في الجوارح، والسلم الاجتماعي نتيجته. ومن ثمراته استلهام القيم الإنسانية التي يكثر الخطاب حولها في المواعظ والندوات والحث على تمثلها. وقد كانت شائعة في رمضان وغيره من الشهور بالفطرة والضرورة الاجتماعية والحس الأخلاقي، لكن عندما ضمرت في حياتنا، ونحى كل منا يؤولها حسب موقعه وحاجته، خرجت من دائرة المطلق إلى النسبي، ومن ثمة غدت الحاجة ملحة إلى التذكير بها، والفصل بين مطلقها ونسبيتها.

إنسانية شهر وانحرافات بشر:

تعددت المقالات والأشعار التي تحصي فضائل الشهر، فما من فضيلة إلا ورمضان بها جدير وباقتدار، ولا نقيصة إلا والشهر منها براء، ما دامت الشياطين قد« صفدت»، والمنادي ينادي «يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر»، وهو كذلك كان حين نستنطق تاريخ القرون الأولى والذين من بعدهم، وينبغي أن يكون كذلك، لاستغناء الصائم عن مطالب الجسد، وإقباله على تزكية النفس التي هو بها إنسان. التي كل الظروف مواتية لها. فهل فضائلنا في مستوى فضائل الشهر؟ وهل ارتقى سلوكنا إلى مستوى خطابنا؟

لا يحتاج الأمر إلى كبير جهد، لتقرير حقيقة مفادها، أن هناك تضخما في الخطاب دون التفكير في نجاعته، واستهلاكا لفظيا مكثفا يغزو موائدنا وجلساتنا ووقفاتنا، حديثا يمتح من قاموس التدين وكريم الأخلاق، تفنده أعمال هي من أخلاق الصيام والقرآن أبعد ما يكون الفصام. يشهد على هذا أسواقنا وجولاننا رجالا وركبانا. الحديث عن شهر البطولات والإنجازات، والأرقام تدل على قلة العطاء والإنتاج وتقليص ساعات العمل. فأصبح مصطلح « الترمضين» مرادفا لكل انحراف سلوكي، وتقصير مهني.

فالإعلام الذي يدعو إلى المثل العليا والقيم السامية، هو نفسه الذي يمطرنا بالتفاهة التي يرتفع منسوبها في هذا الشهر حد الغثيان. برامج قال عنها المرحوم المهدي المنجرة في 1996 أنها «من الدرجة الثالثة» ومع ذلك فالإقبال عليها شديد، واستهلاك منتجاتها كبير، في الوقت الذي نجد في الساحة ما يغنينا ويقيدنا وأبناءنا عن بضاعتها التي لا تزيدنا إلا تبلدا وغباء بشهادة الخبراء، وقيم العصر الإعلامية. هذه الأخيرة التي تعطي فرصا كبيرة للتنمية الذاتية والجماعية، المادية والروحية، المعرفية والسلوكية، المسنتهضة للهمم، الغير المثبطة للعزائم ، والمنومة للعقول والأفئدة التي ينبغي إنعاشها في هذا الشهر.

كما يجعله البعض فرصة لزرع الاتكالية والطفيلية، وتربية أبنائه عليهما، وذلك بسوقهم إلى طرق الأبواب تسولا، واستعطاف المارة والمصلين علها تجود عليهم بشيء. استغلالا لروحانية الشهر، ولين النفوس ورغبتها في التقرب إلى الله. فأصبح الشهر موسما للتسول، وإظهارا للفاقة والحاجة بتفنن واحتيال.

«أعز ما يطلب»:

في خضم هذه «الفوضى الخلاقة»، والضياع القيمي الذي لم تفلح المدرسة في معالجته ونحن صغار، وزادته العادات والتقاليد رسوخا، حينما ألبست لبوس الدين، وصعب التمييز بينهما. أجد الحاجة ماسة إلى القيام بمجهود بحثي للفرز بينهما أولا، وتنزيله تربويا عبر المناهج والبرامج ثانيا. مع إذكاء فضيلة التفكر الفردي الذي يعتبر سبيلا لإخراج المرء من ضغط التوافق إلى رحاب النقد الخارج عن المألوف، والانقياد الأعمى للجماعة، فالإنسان قادر أن يوجه تفكيره وسلوكه وجهة إيجابية، و تطوير نفسه وأسرته وعمله بل ومجتمعه، بالتقويم المستمر، الذي يعد ثمرة هذا الجهد النقدي للذات. وهو المعنى الذي يومئ إليه التوجيه الإلاهي في قوله:« قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى و فرادى ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنة». وهو التفكير العاصم من السقوط في الهوى والعصبية للجماعة وإن كانت على ضلالة.

الوسوم: الاجتماعي , المنجرة , رمضان

