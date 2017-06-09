غيابات تربك حسابات رونار في مُباراة الكاميرون

لم يرافق كل من كريم الأحمدي، مروان دا كوستا وسفيان أمرابط الفريق الوطني المغربي في رحلته، أمس الخميس، إلى الكاميرون، تمهيدا لمواجهة منتخب “الأسود غير المروضة”، برسم أولى جولات تصفيات “كان” 2019، وذلك بسبب تعرضهم لإصابة استدعت مغادرتهم لمعسكر المنتخب الذي احتضنته مدينة أكادير في الأيام الماضية.

وأجرى لاعبو المنتخب المغربي، حصة تدريبية، مساء أمس، من أجل إزالة عياء السفر، بمشاركة جميع اللاعبين الذي سافروا برفقة الأطقم التقنية والطبية والإدارية للمنتخب، على أن تجري المجموعة، زوال غد السبت، حصة تدريبية على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو، الذي سيحتضن المباراة، وذلك بداية من الساعة الثالثة والنصف.

ويضاف غياب الثلاثي دا كوستا، الأحمدي وأمرابط إلى سفيان بوفال، الذي كان أول المغادرين لمعسكر أكادير بسبب تعرضه لإصابة، وحكيم زياش، الذي رفض تلبية نداء الناخب الوطني، في وقت تم تدعيم المجموعة بلاعبي الفتح الرباطي محمد الناهيري ومحمد فوزير.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي ينافس ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الكاميرون، ملاوي وجزر القمر، من أجل كسب بطاقة التأهل إلى نهائيات “كان” 2019 المقرر إجراؤها في الكاميرون، علما أن مشاركة هذا الأخير في التصفيات تعد شكلية فقط، الشيء الذي يمنح حظوظا كبيرة للفريق الوطني في حسم بطاقة العبور بسهولة.

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