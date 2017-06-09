القاضي يمدد اعتقال سيليا وأحمجيق .. ومحامون “يُدولون” حراك الريف

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمديد الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة أخرى لعدد من نشطاء ما بات يعرف بـ”حراك الريف”، المتواجدين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وحسب ما أكده بعض المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، في اتصال هاتفي بهسبريس، فإنه جرى تمديد الحراسة النظرية للناشطين نبيل أحمجيق، الذي يعد أبرز وجوه الحراك بالريف بعد ناصر الزفزافي، و”سليمة الزياني”، المعروفة باسم “سيليا”.

أما بخصوص محمد اصرحي، وهو صحافي من الحسيمة، وفؤاد صبري، وعبد العالي حدو، فلازالت التحريات معهم داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متواصلة، على اعتبار أن اعتقالهم جرى يوم الأربعاء، ولم يستوفوا بعد مدة الحراسة النظرية الأولى.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر متتبعة للملف، فقد جرى ليلة أمس الخميس إيقاف كل من خالد بنعلي وجواد بلعلي، ويتواجدان بمقر الشرطة القضائية في مدينة الحسيمة، في انتظار نقلهما إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

ومن المنتظر حسب المحامين أن يتم تقديم المتهمين في هذه الاحتجاجات أمام أنظار الوكيل العام للملك الذي سيحيلهم على قاضي التحقيق نهاية هذا الأسبوع أو صباح يوم الاثنين المقبل.

وقال المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في اتصال هاتفي جريدة هسبريس، إنهم يجرون اتصالات مكثفة مع هيئات أممية، على رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود، من أجل مواكبة تطورات الاحتجاجات الجارية في الحسيمة والاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء.

وأبرز البوشتاوي أن مراسلة منظمة “مراسلون بلا حدود” يرجع بالأساس إلى وجود مدونين وصحافيين ضمن الموقوفين من طرف الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم محمد اصرحي.

وأوضح المحامي أن هناك احتمال إرسال مراقبين دوليين، خاصة أن مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة توصل بتقارير خاصة عن الاحتجاجات وظروف اعتقال المتهمين وتعرضهم للتعنيف.

إلى ذلك، زار عدد من المحامين اليوم الجمعة النشطاء الموقوفين الذين يوجدون رهن الاعتقال السجن المحلي بعين السبع المعروف بـ”عكاشة”؛ وذلك من أجل الوقوف على أوضاعهم والتعامل معهم داخل المؤسسة السجنية.

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