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ألسنة النار تأتي على مساحة زراعية في “بني كلة”

المصدر:  | 9 يونيو 2017 | الأولى, حوادث |

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أتى حريق في آلة حصاد على محاصيل زراعية وأكوام تبن (بالات)، مخلفا أضرارا مادية جسيمة واختناقا في صفوف أحد العمال؛ وذلك بمنطقة تابعة للنفوذ الترابي لجماعة “بني كلة” بإقليم وزان.

ووفق مصادر هسبريس فإن الحريق، الذي اندلع وسط حقل زراعي بالقرب من المنتزه الطبيعي “بودروة”، على الطريق الوطنية الرابطة بين وزان وفاس، خلف خسائر مادية همت الحقول المجاورة؛ فيما نقل أحد العمال إلى مشفى مدينة وزان في حالة حرجة بعد تعرضه لاختناق أثناء محاولته إخماد ألسنة اللهب.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن النار أتت على مساحة زراعية تقدر بحوالي هكتار، مخلفة حسرة وأسى كبيرين في صفوف الفلاحين، لاسيما أنها تزامنت مع استعدادهم للحصاد، بعد موسم كامل من العمل والانتظار، مشيدة في الوقت نفسه بتعاون العمال وساكنة المنطقة المجاورة من أجل إخماد الحريق والتخفيف من أضراره.

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