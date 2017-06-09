رابطة العالم الإسلامي تعلق عضوية القرضاوي

أعلنت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، تعليق عضوية الشيخ يوسف القرضاوي ف المجمع الفقهي الإسلامي التابع لها.

جاء ذلك في بيان للرابطة صدر عقب البيان المشترك الصادر عن السعودية والبحرين والإمارات ومصر؛ والذي جاء فيه الإعلان عدد من الأسماء في قائمة الإرهاب من بينهم القرضاوي.

وقال البيان “‏بناء على التصنيف الصادر عن المملكة وشقيقاتها لقوائم الإرهاب فقد أنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في “المجمع الفقهي الإسلامي”.

وأعلنت الرابطة أيضا عن “تأييدها للتصنيف الصادر عن المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقوائم الإرهاب المحظورة.”

والمجمع الفقهي الإسلامي؛ هو هيئة علمية تحت إطار رابطة العالم الإسلامي، أنشأ بقرار من المجلس التأسيسي عام 1977.

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين اتفاقهم على تصنيف 59 فردا و 12 كيانا قالوا أنها “مرتبطة بقطر” في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

ومن أبرز المدرجين في تلك القائمة المشتركة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومؤسسات خيرية قطرية.

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