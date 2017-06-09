عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* الأحداث المغربية:

- العثماني يحث وزراءه على الحوار.. حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزراء الحكومة على فتح حوارات قطاعية تضم ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في أفق اقتراح الحلول. ودعا العثماني في رسالة موجهة إلى الوزراء، يوم الاثنين الماضي، المسؤولين عن المؤسسات والمنشآت الخاضعة لوصاية مختلف الوزارات إلى إجراء حوارات مماثلة من أجل دراسة القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات كل قطاع. وطلب العثماني من الوزراء إفادته بنتائج هذه الحوارات في أقرب وقت والعمل على اقتراح الحلول المنصفة والممكنة لمختلف القضايا كي تشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني.

- بنعبد القادر: محاربة الفساد قد تغرق في حسابات سياسية.. محاربة الفساد تضع محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في مواجهة برلمانيين لم ترقهم المقاربة التي قدمها الوزير في عرض حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أول أمس بمجلس النواب. ودعا الوزير الاتحادي خلال رده على تدخلات البرلمانيين في اجتماع لأعضاء لجنة العدل والتشريع، إلى تجنب البوليميك والمزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة، في دراسة هذه الاستراتيجية الوطنية المندمجة الموجهة نحو تحقيق النتائج المسطرة لها حسب أجندة زمنية واهداف محددة.

* أخبار اليوم:

- اكتشاف جمجمة بالمغرب يطيل عمر الإنسان العاقل 100 ألف سنة.. اكتشاف علمي كبير بجبل إيغود الواقع شمال غرب مراكش، يغير نظرة البشرية إلى تاريخها. فإلى حدود اليوم كان الجميع يعتقد أن غرب إفريقيا كان مهد الإنسانية الحديثة، وأن “الهومو سابيانس”، الإنسان الحديث، ظهر هناك قبل نحو 200 ألف سنة، لكن تحليلات فريق دولي بقيادة عالم الحفريات القديمة، جون جاك هيبلان، أجريت على بقايا عثر عليها بجبل إيغود، الواقع على بعد 100 كلم شمال غرب مراكش، تبين أن الإنسان الحديث كان دون شك يعمر جزءا كبيرا من إفريقيا منذ أكثر من 300 ألف سنة.

- المكتب الشريف للفوسفاط يربح معركة سفينة الفوسفاط في بناما.. القضاء البنامي يصفع جبهة “البوليساريو” وينزع عنها التمثيلية التي تدعيها للشعب الصحراوي، موضحا أيضا أنه ليس من اختصاصه النظر في مواضيع سياسية دولية. هذا ما كشفه بلاغ صادر عن المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الخميس. التطورات الجديدة تأتي بعد قيام السلطات البنامية قبل أسابيع بحجز سفينة “إلترا إنوفيشن” المحملة ب 55 ألف طن من الفوسفاط المغربي في سواحلها، وهي في طريقها صوب كندا، إثر شكوى تقدمت بها “البوليساريو” أمام القضاء البنامي.

* الصباح:

- المالكي رئيسا للمجلس الوطني لحزب “الوردة”.. فقد تأكد رسميا أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، سيعاد انتخابه للمرة الثانية على التوالي، رئيسا للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بسبب ترشيحه وحيدا لهذا المنصب بعدما تم الإعلان عن إغلاق باب الترشيحات وانقضاء المدة المحددة لذلك. ووصل عدد المترشحين إلى عضوية المكتب السياسي إلى 90 مرشحا ومرشحة سيتنافسون غدا السبت، الذي يعرف انعقاد أول اجتماع للمجلس الوطني بعد تجديد الثقة في لشكر كاتبا أول لولاية جديدة.

- جطو ينشر غسيل رؤساء الجماعات في المقالع. فقد كشف تقرير صادر عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير قطاع المقالع يعرف العديد من الاختلالات التي تهدد مستقبل سكان بعض الجماعات الترابية سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، خاصة منح حقوق الاستغلال دون اشتراط الدراسات البيئية وعدم تفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال التنظيم والمراقبة وعدم احترام أصحاب المقالع لشروط الاستغلال المحددة بكناش التحملات، وعدم الالتزام بإعادة التهيئة بعد نهاية الاستغلال.

* المساء:

- بطائق إلكترونية لضبط حضور النواب البرلمانيين.. كشف نائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين، خلال ترؤسه جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، أنه تم توزيع بطائق إلكترونية على كافة النواب البرلمانيين لضبط الحضور والغياب، وذلك بعد الغياب المتكرر الذي تشهده عدد من الجلسات العامة بمجلس النواب. ويأتي هذا الإجراء لتفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما يتعلق بحضور النواب والنائبات جميع الجلسات العامة، خصوصا بعد غياب عدد مهم منهم عن جلسات مهمة، من ضمنها التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلى جانب كون هذه الغيابات المتكررة تثير جدلا في الساحة السياسية المغربية.

- قطعة حلوى تقتل شخصا وترسل اثنين إلى المستعجلات.. تسببت قطعة حلوى “كيكة” في حدوث حالة تسمم وسط أفراد أسرة بجماعة الدراركة شرق مدينة أكادير، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشقاء يبلغون على التوالي 17 و14 و6 سنوات، فيما لفظ الشقيق الأكبر أنفاسه الأخيرة، بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير. ووفق مصادر الجريدة فقد اقتنت والدة الأطفال المطلقة قطع حلوى عند أحد الباعة الجائلين ومباشرة بعد تناول الأطفال لها انتابتهم حالة من الإغماء وشعور بمغص معوي شديد.

* الاتحاد الاشتراكي:

- ماكرون يفي بوعده ويختار المغرب في أول زيارة له.. يقوم الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية للمغرب الأسبوع القادم يلتقي خلالها جلالة الملك. وحسب مصادر إعلامية، نقلا عن مسؤولين بقصر الإيليزي، فهذه الزيارة، الأولى من نوعها للمغرب تستغرق يومين من 14 يونيو إلى 16 منه. وسيتباحث خلالها القائدان حول عدد من الملفات المشتركة والإقليمية ذات الأبعاد الاستراتيجية بحكم العلاقة الجيدة بين الرباط وباريس.

- المالكي يبحث مع وزير الخارجية الفلسطيني مستجدات القضية الفلسطينية.. تطرق الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، خلال لقاء، مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أول أمس الأربعاء بالرباط، إلى آخر مستجدات القضية الفلسطينية وإلى سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني بالدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه المملكة المغربية لنصرة القضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك محمد السادس وانخراط كل القوى الحية وكافة مكونات الشعب المغربي.

* رسالة الأمة:

- قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، أول أمس الأربعاء، إن مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية مخيم اكديم إزيك، جسدت بشاعة جرائم القتل التي لحقت بعناصر القوات العمومية خلال الأحداث التي رافقت عملية تفكيك المخيم. وأوضح الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة، أن هيئة المحكمة أعطت الكلمة خلال جلسة أول أمس لدفاع المطالبين بالحق المدني لمواصلة المرافعات، حيث ترافع ستة محامين، منهم محاميان بهيئة باريس أحدهما نقيب سابق استحضروا السياق العام الذي وقعت فيه احداث مخيم اكديم ازيك الذي ارتكبت فيه جملة من الجرائم.

- أزمة الخليج تصل إلى لارام.. أكدت الخطوط الملكية المغربية، في بيان لها أول أمس، أنه لا يمكنها تأمين الرحلات ما بين الدوحة والبلدان التي أعلنت مقاطعتها، أي الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ومصر والبحرين والمالديف. وقالت إن القرار اتخذ نظرا لإلغاء الرحلات بين الدوحة والبلدان المذكورة أعلاه. وعكس ما جاء في بعض التقارير، لم يرد إطلاقا في بيان الخطوط الملكية المغربية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى الدوحة، وإنما فقط ما يتعلق بين الدوحة والوجهات السالف الذكر.

* الأخبار:

- بعد التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات بخصوص افتحاص صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، عقدت لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لتدارس الموضوع، وذلك بحضور نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعلال السكروحي، مدير الصندوق. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاختلالات التي رصدها المجلس، وخاصة الاختلالات التي تشوب المشاريع المقترحة من طرف الجماعات والممولة من طرف الصندوق.

- العثماني في أول جلسة مساءلة “باهتة” أمام مقاعد فارغة بمجلس المستشارين. فقد عقدت أول أمس الأربعاء أول جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول السياسة العامة لحكومته، لكن هذا الأخير وجد نفسه في مخاطبة الكراسي الفارغة بسبب غياب ثلثي أعضاء المجلس، حيث لم يحضر الجلسة سوى 42 برلمانيا من أصل 120 عضوا تتكون منهم الغرفة البرلمانية الثانية، رغم التحفيزات التي وضعها المجلس لتشجيع الحضور، من قبيل مجانية التنقل والإقامة في فنادق الرباط.

* العلم:

- أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي بمنطقة دردارة بإقليم شفشاون، مشيرا إلى أن “المؤشرات الأولية بخصوص عملية التنقيب كانت إيجابية”. وكشف المكتب في بلاغ له، أنه خلال عمليات التنقيب التي قامت بها شركة “غولفساندس” في البئر الاستكشافي بجماعة دردارة، على عمق 1153 متر، تم اكتشاف الغاز على مستوى سمكه 16 مترا. وأشار المكتب إلى أنه “تم تأكيد هذا المستوى من خلال التحليل، فيما يتضح أن أشغال الاختبار التي ستجرى لاحقا، ضرورية للتمكن من استجلاء هذه النتائج”.

- عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية الثلاثاء الماضي، ضمن الدورة الربيعية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة. وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين. وهكذا تساءل الفريق في مواضيع حراك الحسيمة والزيادة في أسعار المواد الغذائية بمناسبة رمضان.

* آخر ساعة:

- حذرت كل من النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ونقابة أطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من تبعات تراجع الإدارة العامة لشركة الطرق السيارة عن اتفاقهما الأخير المبرم في 30 ماي المنصرم، ومن مغبة توظيف مجموعة من الأطر من خارج الشركة، محملتين المدير العام مسؤولية هذا الوضع في حال أدى إلى تصعيد “الأزمة”. وسجلت النقابتان أنه جرى تسجيل مجموعة من الإجراءات التي أقدمت عليها الإدارة العامة لشركة الطرق السيارة بالمغرب والتي تهدد بنسف الاتفاق الأخير الموقع بين إدارة الشركة والنقابتين.

- اختتمت أمس الخميس، دورة يونيو العادية الخاصة بالامتحانات الوطنية لنيل شهادة الباكالوريا، وسط استمرار صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” في تصوير ونشر أوراق الامتحانات ومحاولة إيجاد أجوبة لها. ويأتي نشاط الصفحات الفيسبوكية في وقت أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن نسبة الغش في تراجع.

* بيان اليوم:

- استغربت وزارة الصحة في بلاغ لها من أساليب التشكيك والتضليل التي ينهجها البعض بخصوص المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، حيث أكدت أن مركز الأنكولوجيا يقدم خدمات طبية وعلاجية لفائدة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة بدون توقف أو انقطاع منذ سنة 2008 وسيوسع سلة خدماته لتشمل علاج سرطانات متعددة بتقنية أكثر دقة وفعالية. ويأتي هذا البيان ردا على ما نشره أحد “الصحفيين” في شريط فيديو، والذي “قدم مغالطات وتضليلات وأكاذيب حول المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة”.

- أقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس الأربعاء، مأدبة إفطار على شرف أعضاء السلك الدبلوماسي للبلدان العربية والمسلمة، المعتمدين بالمغرب. وحضر هذه المأدبة أيضا أعضاء منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية والمنظمات التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي. كما حضر هذا الإفطار الذي أقيم بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

* لوماتان:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس بتيط مليل (إقليم مديونة)، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز طبي- نفسي- اجتماعي، المشروع التضامني الذي يستهدف التكفل النفسي- الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مستقرة. وينبع هذا المركز الذي ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 7 ملايين درهم، من القناعة العميقة لجلالة الملك حيال جعل الحق في الولوج للخدمات الصحية، أحد الركائز الأساسية لتدعيم أسس المواطنة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، الشاملة والمندمجة.

* لوبنيون:

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الأربعاء، أن الغلاف المالي المخصص للبرنامج الوطني 2016-2022 لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي يصل إلى 50 مليار درهم. وذكر العثماني، الذي كان يتحدث في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بمجلس المستشارين، بأن مؤشرات الاستفادة من البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، سجلت نسبا جد مهمة في بعض المجالات الأساسية، بفضل البرامج الكبرى التي خصصت للعالم القروي، حيث بلغت نسبة الولوجية للطرق القروية، 79 في المئة سنة 2016 مقابل 34 في المئة سنة 1994، في حين بلغت النسبة في ما يخص التزويد بالماء الشروب، 95 في المئة سنة 2015 مقابل 34 في المئة سنة 1994، كما بلغت نسبة الربط بالكهربة في العالم القروي، نحو 99 في المئة سنة 2015 مقابل 18 في المئة سنة 1995.

* أجوردوي لوماروك:

- صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أخيرا على مشروع قانون رقم 15-98 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وصادق أعضاء اللجنة بالإجماع على هذا المشروع.

* ليكونوميست:

- بعد ثلاث أشهر من إطلاقه، لا يزال السوق التضامني بلوازيس بالدار البيضاء يستقطب الزوار الذين وصل عددهم إلى 160 ألف زائر، إلى جانب احتضانه ل 200 تعاونية. وتمكنت المنتجات المجالية من جذب الزبناء أكثر فأكثر، خاصة خلال شهر رمضان الذي يسجل إقبالا على استهلاك المنتجات الغذائية. ويعتبر العسل والزيوت الغذائية والتوابل وزيوت التجميل ومنتجات الصناعة التقليدية ضمن المواد الخمس الأكثر مبيعا.

* ليبراسيون:

- انتهت أول أمس الأربعاء 72 ساعة من الإضراب الذي خاضه الممرضون، غير أنه يمكن أن يتم خوض إضرابات أخرى. وفي الواقع، يعتزم أعضاء المجلس الوطني لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة الاستمرار في نضالهم. وصرح عبد المالك ولد الشيخ، عضو الحركة المذكورة، للجريدة، بأنه سيتم عقد اجتماع وطني لتحديد الخطوات المقبلة. وقال “نعتزم التصعيد، مع العلم أن الإضراب الأخير حقق نجاحا فاق كل التوقعات. ونجحنا في شل تقريبا مصالح كل المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة”.

* البيان:

- قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، يوم الأربعاء، إن مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية مخيم اكديم إزيك، جسدت بشاعة جرائم القتل التي لحقت بعناصر القوات العمومية خلال الأحداث التي رافقت عملية تفكيك المخيم. وأوضح الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة، أن هيئة المحكمة أعطت الكلمة خلال جلسة الأربعاء لدفاع المطالبين بالحق المدني لمواصلة المرافعات، حيث ترافع ستة محامين، منهم محاميان بهيئة باريس أحدهما نقيب سابق استحضروا السياق العام الذي وقعت فيه احداث مخيم اكديم ازيك الذي ارتكبت فيه جملة من الجرائم.

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