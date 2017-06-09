إفشال انتحار متسلقة “لاقط اتصالات” في اشتوكة

أفلحت القائد الإقليمي للوقاية المدنية بإقليم اشتوكة آيت باها، بمعية السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، في إقناع شابة بالعدول عن إسقاط نفسها من أعلى لاقط للاتصالات، بمنطقة “تن العراقي”، على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1009، الرابطة بين بيوكرى وآيت ميلك.

ولأزيد من ثلاث ساعات، ليل أمس الخميس، تمكّنت الشابة التي تنحدر من ضواحي إقليم أزيلال، وتقطن بدوار “تن فراج”، من تسلّق اللاقط الهوائي، الذي يزيد علوّه عن 60 مترا، لتستقر على قمته، ما استنفر مختلف الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية التي حضرت إلى المكان.

واستطاع قائد الوقاية المدنية الوصول إلى الشابة، وأجرى معها حوارا مطوّلا، أثمر إقناعها بالعدول عن محاولة الانتحار؛ في حين تجمهر مواطنون بالمكان لمتابعة عملية إنقاذ الفتاة، التي استجابت لنداء المصالح الأمنية والوقاية المدنية.

وأمام تصفيقات وهتافات المواطنين الحاضرين، نزلت الشابة، التي تبدو عليها بعض علامات الاضطراب النفسي، فتمّ نقلها على متن سيّارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.

واستنادا إلى مصادر أمنية فقد صرّحت الشابة بأنها استيقظت من حلم قادها إلى تسلق اللاقط الهوائي، دون أن تشعر بفعلتها ولا بالخطورة التي يشكلها ذلك على حياتها. كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في أسباب وظروف الواقعة.

الوسوم: الدرك , انتحار

