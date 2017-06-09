جهة طنجة تطوان الحسيمة تكذّب وزارة الصحة

أصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء أمس، بلاغا تردّ فيه على وزارة الصحة، التي نفت في وقت سابق، توصلها بأية أموال من الجهة تخص المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، إلا بعد توقيع ملحق الاتفاقية، بين وزارة الصحة ومجلس الجهة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة بتاريخ 21 أبريل 2017″.

بلاغ الجهة أكد أن “المجلس صادق في دورته الاستثنائية المنعقدة بمدينة الحسيمة بتاريخ 28 أبريل 2016، على اتفاقية للشراكة مع وزارة الصحة، يلتزم بموجبها بناء على المادة الثالثة من الاتفاقية، بـ “المساهمة في إنجاز المشروع بتخصيص اعتماد مالي، وقدره اثني عشر مليون درهم، يحول إلى حساب وزارة الصحة”.

“وقد قام وزير الصحة، الحسين الوردي، بالتوقيع على الاتفاقية رفقة رئيس المجلس بمقر الجهة بطنجة يوم 23 ماي 2016″، يضيف البلاغ، مشيرا إلى أنه “بعد استنفاذ إجراءات المصادقة على الاتفاقية من طرف المصالح المعنية، وبعد القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية المرتبطة بالبرمجة والتأشير على المبلغ المخصص للمركز (12مليون درهم)، قامت إدارة الجهة بتحويل هذا المبلغ، كما تم الالتزام بذلك في الاتفاقية، إلى حساب وزارة الصحة بتاريخ 19 أكتوبر 2016، وبواسطة سند الأمر بالصرف رقم 379، الذي تم إصداره تحت رقم290″.

وأفاد البلاغ بأنه “بتاريخ 11 نونبر 2016 أرجعت وزارة الصحة المبلغ المذكور إلى الخزينة، ولأجل تسريع إنجاز الأشغال، صادق مجلس الجهة في دورته العادية المنعقدة بتطوان بتاريخ 6 مارس 2017 على الملحق الأول للاتفاقية الأصلية، الذي يتم بموجبه تحويل نفس المبلغ إلى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة للقيام بتنفيذ مشروع تقوية تحسين الخدمات المقدمة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة، وليس كما ورد في البلاغ الصحفي لوزارة الصحة الذي يدعي أن الوزارة توصلت بالمبلغ المذكور بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين الوزارة ومجلس الجهة والوكالة؛ إذ أن الملحق يقضي بتحويل المبلغ إلى وكالة إنعاش أقاليم الشمال وليس إلى وزارة الصحة” يورد بلاغ جهة طنجة تطوان الحسيمة.

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