حملة طبية تستهدف فئات هشة بنواحي تارودانت

بلغ عدد المستفيدين من خدمات القافلة الطبية متعددة التخصصات، التي نظمتها جمعية تامونت نايت يوسف أومحند تحت شعار “من أجل حكامة صحية جيدة وخلق مبادرات طموحة لتقريب الخدمات الصحية والتربوية من ساكنة العالم القروي”، حوالي 3572 مستفيدا.

وعرفت هذه الحملة الطبية، المنظمة بدعم من المجلس الجماعي لـ”تالكجونت” والمجلس الإقليمي لتارودانت وبتنسيق وتعاون مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم بتارودانت والمديرية الإقليمية للتعليم وبشراكة مع جمعية صفوف الشرف، إجراء فحوصات طبية وعمليات جراحية ومراقبة السكري والضغط الدموي استهدفت الفئات الهشة من ساكنة المنطقة؛ منها 2337 من الفحوصات الطبية، و22 عملية جراحية، إضافة لأزيد من 213 عملية جراحة الأسنان، و157 عملية حول أمراض الغدة الدرقية، و112 عملية كشف عن السكري، و130 تشخيصا في أمراض النساء والتوليد، و401 فحص طبي للنساء، و159 كشفا طبيا للرجال، إضافة إلى 130 عملية ECHO GRAPHIE فضلا عن تشخيص بعض الأمراض الأخرى كالروماتيزم والاكتئاب والأمراض النفسية والحركة النطقية.

وبالموازاة مع القافلة الطبية، جرى توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة الأسر المعوزة، حيث استفاد حوالي 1000 شخص من الملابس الجديدة الجاهزة، وتنظيم عدة ورشات في الرسم وفي التربية الغذائية والتوجيه نحو “اختيار مستقبل أفضل”، شملت ما يزيد عن 520 تلميذا وتلميذة من ثانوية تالكجونت، وثانوية الداخلة بأولاد برحيل.

ويأتي تنظيم هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات، التي عرفت مشاركة عدد من الأطباء والأطر التمريضية، حسب ما صرح به محمد اكعنون، رئيس جمعية تامونت نايت يوسف اومحند للتنمية، في إطار تسهيل عملية الولوج إلى الخدمات الصحية بالمناطق القروية الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة تلكجونت خصوصا، وإقليم تارودانت عموما.

وأضاف المتحدث، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بالموازاة مع هذه الحملة الطبية المنظمة على مدى ثلاثة أيام، تم تسليم جهاز “سكانير” جديد للمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت من لدن جمعية صفوف الشرف، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى جهة سوس ماسة.

وزاد الجمعوي ذاته “أن هذه الحملة الطبية استهدف بالأساس الفئات التي تعاني من الهشاشة بمنطقة تالكجونت ونواحيها، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات طبية في تخصصات مهمة، وتقديم إرشادات ونصائح من أجل تحسيسهم بالوقاية من الأمراض المزمنة ومساعدتهم للتخفيف من معاناتهم المرضية، مذكرا بأن “هذه القافلة الطبية تم إجراؤها في ظروف طبيعية وجيدة، حيث حققت أهدافها المرجوة بفضل تسخير أطر طبية وشبه طبية ومعدات أسهمت إسهاما كبيرا في ضمان حسن سير الخدمات الصحية لهذه الحملة الإنسانية التي استحسنتها الساكنة المستهدفة”.

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