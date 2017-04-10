مجلس الوزراء المصري يفرض حالة الطوارئ

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.

وحسب التلفزيون المصري فإن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتوليان اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد استيفاء الشروط القانونية، ردا على تفجيرين استهدفا كنيستين مصريتين، بينما أعلن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” المسؤولية عن التفجيرين اللذين اسفرا عن مقتل نحو 45 شخصا واصابة قرابة 100 آخرين.

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