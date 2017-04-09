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الملك: “هجوم ستوكهولم” عمل إجرامي شنيع

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | سياسة |

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الملك كارل كوستاف السادس عشر، عاهل مملكة السويد، والملكة سيلفيا، على إثر الاعتداء الإرهابي الدنيئ الذي استهدف وسط مدينة ستوكهولم، مخلفا عددا من الضحايا.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، لعاهل مملكة السويد، والملكة سيلفيا عن إدانة المملكة المغربية المطلقة لهذا العمل الإجرامي الشنيع، وشجبها القوي للإرهاب المقيت بكل أشكاله.

كما تقدم الملك إلى الملك كارل كوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا، ومن خلالهم للأسر المكلومة، وللشعب السويدي الصديق، بأحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى، وأن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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