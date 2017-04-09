الرياضي السابق المومني يطلب اللجوء إلى كندا

قدّم الرياضي السابق في الكيغ بوكسينغ زكرياء المومني، طلب لجوء إلى دولة كندا بعدما كان لاجئا في فرنسا.

وقال المومني، في مقابلة له مع “راديو كندا”، إنه “لم أعد آمنا في فرنسا. ولهذا السبب، قررت طلب اللجوء في كندا؛ لأنني أريد شيئا واحدا هو تحقيق العدالة”.

وأوضح الملاكم السابق، الذي سبق له أن مزق جواز سفره المغربي على الهواء المباشر حين استضافته من لدن إحدى القنوات الفضائية، أن فرنسا ليست دولة قانون، مضيفا أنه سيستمر في الدفاع عن قضيته.

وعاد المومني، الذي أفرج عنه بعفو ملكي في فبراير 2012 بمناسبة عيد المولد النبوي، إلى ظروف السجن التي عاشها، حيث تحدث عن وضعه رفقة معتقلين “كالماشية في زنزانة بها 50 سجينا، حيث كنت محاطا بالحمقى”.

وأردف الرياضي السابق، حسب “راديو كندا”، أنه قرر مغادرة المغرب بعد خروجه من السجن، حيث حصل على صفة لاجئ، معتقدا أن معاناته مع الأجهزة المغربية ستتوقف؛ غير أنه “تعرضت للاختطاف والتهديد والتخويف ومحاولة اغتيال”، بتعبير المتحدث.

ويتهم الملاكم المغربي السلطات المغربية باختطافه وتعذيبه، قبل الحكم عليه بثلاث سنوات حبسا، بتهمة النصب على مغربيين ووعده لهما بالعثور على عمل في أوروبا؛ وهو الأمر الذي ظل ينفيه، معتبرا الأمر “مؤامرة”.

وقبل ذلك تقدم المومني بطلب من أجل الحصول على منصب في وزارة الشباب والرياضة على اعتبار أنه بطل عالمي إسوة بباقي الأبطال المغاربة؛ غير أن الجامعة الملكية المغربية للفول والسومي واللايت كونتاكت والكيك بوكسينغ والمواي طاي والكايوان والفورمز والصفات والرياضات المماثلة، نفت أن يكون قد أحزر لقب بطل العالم في صنف اللايت كونتاكت سنة 1999.

وأكدت الجامعة أن المومني حائز فقط على ميدالية ذهبية وحيدة في هذا الصنف (وزن 69 كلغ) خلال بطولة عالمية للهواة أجريت في أكتوبر 1999 بمدينة لافاليت بمالطا.

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