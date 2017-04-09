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المجلس الإسلامي الفرنسي يدين تفجيريْ مصر

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | عالم |

أدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية CFCM “الهجمات البغيضة والدنيئة التي استهدفت الكنيستين بكل من طنطا والإسكندرية، والتي أسفرت عن 43 قتيلا و113 جريحا” في نهاية العطلة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد.

وأعرب المجلس، في بلاغ له “عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا وذويهم، مع التمنيات لهم بالشفاء العاجل” وكذا عن “تضامنه العميق مع الشعب المصري في هذا المصاب الجلل”.

يذكر أن يأتي التفجيرين حدثا قبل نحو أسبوعين من زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى مصر، يومي 28 و29 أبريل الجاري، وهى الأولى منذ عام 2000، إذ كانت آخر زيارة لبابا الفاتيكان إلى القاهرة من بابا يوحنا بولس الثاني.

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