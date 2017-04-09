أربع حالات غرق في أسبوع باشتوكة آيت باها

لقي شابّان في العشرينيّات من العمر، بعد زوال اليوم الأحد، مصرعهما؛ وذلك غرقا ببِركة مائية تُدعى “دار وامان”، على وادي تاكوشت، في الجماعة الترابية أوكنز، التابعة لقيادة تنالت، دائرة آيت باها.

ووفق ما نقله شهود عيّان، فقد كان الشابّان، اللذان ينحدران من ضواحي إنزكان، يهمان بالسباحة في البِركة، قبل أن يتواريا عن الأنظار.

وكان المُفارقان للحياة قد قصدا المنطقة المذكورة بسبب عملهما كجبّاصين بإحدى الدور؛ غير أن اشتداد الحرارة دفعهما إلى السباحة في البركة المائية التي غرِقا وسطها.

وانتقلت إلى المكان مصالح السلطة المحلية بقيادة تنالت والدرك الملكي بآيت باها، فضلا عن مصالح الوقاية المدنية، التي عملت على انتشال الجثتين، قبل توجيههما إلى مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة المختصة.

وشهد إقليم اشتوكة آيت باها، خلال الأيام القليلة الماضية، حالتي غرق أخريين ذهب ضحيتهما شاب ينحدر من منطقة إمي امقورن؛ أولاهما في بركة على وادي آيت باها، فيما الثانية شهدتها إحدى قنوات الري بالجماعة الترابية آيت اعميرة، التي غرق بها شخص في الستينيات من العمر.

الوسوم: بركة

