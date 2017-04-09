الدعارة والماحيا يوقعان بـ4 أشخاص ضواحي وزان

على إثر إخبارية حول تحركات مشبوهة وسط غابة بجماعة أسجن، قامت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بابريكشة، التابعة لقيادة مقريصات ضواحي وزان، بمداهمة كوخ لتصنيع ماء الحياة وحجز أزيد من 50 لترا من الماحيا المقطرة معدة للترويج و400 كيلوغرام من التين المخمر وعدد من المعدات المستعملة في تخمير وتقطير مسكر ماء الحياة.

وكشف مصدر خاص لهسبريس أن العملية مكنت من إيقاف (م.ز) مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالمخدرات وترويج مسكر الماحيا. كما جرى توقيف شريك له وفتاتين تنشطان في مجال الدعارة.

الأشخاص الموقوفون وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيق معهم وإحالتهم على النيابة العامة بابتدائية وزان لمتابعتهم كل حسب المنسوب إليه.

وفي سياق متصل، نوه نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، بمجهودات السلطات، داعيا إلى تكثيف الدوريات والحملات التمشيطية بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم للحد من ترويج المخدرات والممنوعات، حفاظا على الأمن الصحي والنفسي لشباب المنطقة.

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