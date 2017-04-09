اتحاديون يطالبون بردم الهوة بين الحزب والمجتمع

يبدو أن الانقلابات لم تعد مقتصرة فقط على حزب الاستقلال، حيث جاء الدور على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبيل أسابيع على موعد عقد المؤتمر الوطني العاشر في شهر ماي المقبل.

بيان صادر عن مجموعة من أعضاء المكتب السياسي لحزب “الوردة” أكد، عقب اجتماعهم الأحد بالدار البيضاء، على ضرورة “إعادة النظر في منهجية التهييء لمشاريع مقررات المؤتمر التي ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للاتحاديات والاتحاديين في لحظة فارقة في مسار الحزب”.

وانتقد البيان، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، “المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر”، معتبرين أنها “لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين والاتحاديات في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة التي تعيق انبعاث الفكرة والأداة الحزبيين الكفيلتين بردم الهوة التي تفصل الحزب عن المجتمع”.

وأكد أعضاء الحزب الموقعين على البيان، والذين بلغ عددهم 10 أعضاء من المكتب السياسي، أن “إعادة بناء أداة حزبية فعالة ووازنة هو وحده الكفيل بإعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير الفردي والذي كان من بين نتائجه إبعاد ونفور العديد من المناضلات والمناضلين، وتحجيم حضور الحزب في مختلف المستويات التمثيلية والتدبيرية وتبخيس صورته لدى المجتمع”.

وعاد المجتمعون إلى نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، حيث اعتبروا أن الأزمة التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في علاقة أجهزته بعضها ببعض وعلاقته بالمجتمع كانت سببا في النتائج الضعيفة التي حققها في الاستحقاقات الانتخابية.

وعبر أعضاء المكتب السياسي عن شعورهم بـ”القلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي لحزبنا، والذي يستدعي منا نقاشا مسؤولا مبنيا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ودعا الموقعون على البيان “كافة المناضلات والمناضلين، كل من موقعه، إلى تجميع كل الطاقات الاتحادية في أفق استدراك وتصحيح مسار التحضير للمؤتمر المقبل”.

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