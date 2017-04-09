حريق بـ”سوفيتيل” يستنفر سلطات الدار البيضاء

اندلع، ليل يومه الأحد، حريق بأحد الفنادق المصنفة وسط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وشبّ الحريق، حسب مصادر هسبريس، في القاعة المخصصة للتدليك “الصونا”؛ وهو ما تسبب في إغماء بعض نزلاء فندق “سوفيتيل”.

وجرى، حسب المصادر نفسها، تقديم الإسعافات الأولية إلى المصابين الذين لم تكن حالتهم خطيرة وتستوجب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلف الحريق بالفندق المصنف حالة ارتباك في صفوف النزلاء والعاملين به، وكذا في صفوف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، حيث حلت مختلف الأجهزة إلى جانب عامل عمالة مقاطعات أنفا.

وقد تمكنت، حسب مصادر الجريدة، عناصر الوقاية المدينة من السيطرة على الحريق في وقت سريع؛ فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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