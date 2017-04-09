الشرطة الألمانية توقف مغربيا بشبهة التخطيط لتفجير برلين

أوقفت عناصر الشرطة الألمانية طالب لجوء مغربيا، يقيم بدار اللاجئين بمنطقة بورسدورف القريبة من مدينة لايبزيغ، شرق ألمانيا، كان ينوي تنفيذ عملية إرهابية وصفت بـ”الخطيرة” بالعاصمة برلين.

ووفق ما أكده مكتب المدعي العام لمدينة “لايبزيغ”، ضمن بيان نقلت مضامينه صحيفة “Morgenpost” الألمانية، فإن “قوات خاصة انتقلت إلى مكان إقامة الموقوف، البالغ من العمر 25 سنة، بناء على معطيات دقيقة، وفي إطار التحركات التي يقوم بها مكتب مكافحة الجريمة”.

وزاد المصدر ذاته أن “المعني بالأمر كان يخطط لشن هجوم خطير بالعاصمة الألمانية وارتكاب أفعال عنف في حق المواطنين”، مضيفا أنه “سبق للشخص نفسه أن زرع الرعب في صفوف تلاميذ لاجئين، في الثامن من شهر فبراير الماضي، عندما ادعى أنه يحمل عبوة ناسفة داخل حقيبته”.

وذكرت مصادر إعلامية ألمانية محلية أن “عملية اعتقال المتهم جرت في وقت مبكر من صباح اليوم، واقتيد إلى مركز للشرطة بمدينة Leipzig قصد تعميق البحث معه بشأن التهم الموجهة إليه، قبل أن يتم عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة للبتّ في احتمال ترحيله نحو وطنه الأصلي المغرب”.

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