مصرع طفل في حادث مروري بمدخل مدينة سطات

توفي طفل في عامه الثامن، مساء اليوم الأحد، متأثرا بجروح خطيرة؛ وذلك بعدما تعرّض لحادثة سير مميتة على مستوى شارع الحسن الثاني بالمدخل الشمالي لمدينة سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الطفل كان رفقة بعض أصدقائه بالغابة الواقعة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات؛ غير أن سيارة أجرة كبيرة قادمة من مدينة الدار البيضاء اتجاه سطات عبر الطريق الوطنية رقم 9 صدمته؛ وذلك حين كان الطفل يهمّ بعبور شارع الحسن الثاني.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر من الشرطة وممثل السلطات المحلية انتقلوا إلى المكان، حيث جرى نقل الطفل على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمدينة سطات، نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها إلا أن خطورة الإصابة عجّلت بوفاته.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر من شرطة حوادث السير انتقلت إلى مكان الحادثة، وقامت بالإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات. وبعد إشعار النيابة العامة المختصّة، أمرت بوضع جثة الطفل الضحية بقسم الأموات بسطات من أجل المعاينة الطبية، مع الاحتفاظ بسائق الطاكسي تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليه بخصوص ظروف ارتكابه الحادثة؛ في انتظار عرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.

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