مباراة كرة قدم تنتهي بجريمة قتل بدائرة ابن أحمد

أوقفت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن أحمد، والتابعة لسرية سطات، اليوم الأحد، شخصين يشتبه في مشاركتهما مشتبها فيه ثالثا، جرى إيقافه في ساعات متأخرة من ليلة السبت/ الأحد، على خلفية جريمة قتل بواسطة آلة حادة راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، بسبب خلاف حول طريقة تحكيم مباراة في كرة القدم المصغّرة أجريت بدوار “لعتورس” دائرة ابن أحمد.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطلعة، فإن عددا من الشبان كانوا يجرون مباراة في كرة القدم بدوار “لعتورس”، نواحي ابن أحمد، إلا أن خلافا وقع بين بعضهم حول طريقة تحكيم المباراة، تجدّد في ساعة متأخرة من ليلة السبت، بين شقيقين وصديقهما، في مواجهة شخص رابع.

وأضافت المصادر ذاتها أن أحد الشقيقين استل سكينا متوسط الحجم، ووجّه بواسطته ضربة قاتلة على مستوى الصدر إلى غريمه، أردته جثة هامدة وسط بركة دماء، ففرّ الشقيقان المنحدران من دائرة ابن أحمد ورفيقهما إلى وجهة مجهولة.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث عجّل بانتقال عناصر من الدرك الملكي التابعة لمركز ابن أحمد، رفقة ممثل عن السلطات المحلية، إلى الملعب الكائن بدوار “لعتورس”، حيث قاموا بمعاينة الجثة والاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين أدلوا بمعطيات حول المشتبه فيهم الثلاثة.

وبعد حملة تمشيطية تمكنت عناصر الدرك من إيقاف المشتبه فيه الرئيس ليلا، في حين أوفقت المشتبه فيهما الآخرين صباح اليوم الأحد، مع حجز أداة الجريمة.

عناصر الدرك الملكي، وبعد إشعارها للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أعطى تعليماته للضابطة القضائية بتوجيه جثة الضحية إلى قسم الأموات من أجل التشريح الطبي، ووضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محضر رسمي، وتوسيع دائرة البحث لتشمل بعض الشهود، في انتظار عرض الموقوفين على النيابة العامة للنظر في التهم المنسوبة إلى كل منهم.

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