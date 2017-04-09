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“القرش المسفيوي” يلتهم ضيفه “غزالة سوس”

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | رياضة |

فاز فريق أولمبيك آسفي على ضيفه حسنية أكادير بهدف للاشيء، سجله النيجيري طوني ايدجوماريجوي في الدقيقة 58. في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وعقب هذا الفوز عزز “القرش المسفيوي” موقعه في المركز السابع برصيد 30 نقطة مع مباراة ناقصة، وفك الارتباط مع فريقي المغرب التطواني المنهزم أمس بميدانه أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدفين للاشيء، واتحاد الفتح الرياضي الذي تأجلت مباراته مع اتحاد طنجة نظرا لالتزام الفريقين بالمنافسات القارية.

أما فريق “غزالة سوس” فتجمد رصيده عند النقطة 25 في المركز العاشر إلى جانب شباب أطلس خنيفرة.

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