مديرية الأمن تحتفي بتخرج عمداء وضباط الشرطة

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني حفلا كبيرا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، احتفاء بتخرج الفوجين 29 و30 لعمداء الشرطة، وكذا الفوج 33 لضباط الشرطة، والذين أطلق عليهم الملك اسم “فوج مجلس التعاون لدول الخليج العربي”، خلال حفل أداء القسم في عيد العرش.

وعلى غرار السنوات السابقة، تضمن هذا الحفل عروضا عسكرية لمختلف تشكيلات وتخصصات مصالح الشرطة على نغمات النشيد الوطني، قبل أن يتم تبادل علم المعهد بين فوج العمداء المتخرجين وفوج العمداءالجدد، “وهو من التقاليد العريقة في مختلف المعاهد الأمنية والعسكرية، حيث يسلم المتخرج لواء الفوج لخلفه، مع أدائه القسم على رعايته والوفاء لشعار: الله، الوطن، الملك”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض مدير المعهد الملكي للشرطة بعضا من ملامح الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الاستثمار في التكوين الشرطي، “وذلك عبر تطوير وعصرنة آليات العمل، وضمان القرب من المواطن، والانفتاح على مختلف العلوم والتقنيات الحديثة، بما يضمن تحقيق النجاعة في مكافحة التهديدات والتحديات الأمنية الراهنة”.

كما شكلت هذه المناسبة فرصة لدعوة الأطر الأمنية المتخرجة إلى استحضار القيم الإنسانية النبيلة، “والتفاني في خدمة أمن الوطن و المواطنين، وامتلاك المدارك والكفاءات التي تمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في المجال الأمني، مع التشديد على أهمية ارتكاز جميع تدخلاتهم على القانون، وأن تكون في انسجام تام مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وقد أشرف على هذا الحفل مدير المعهد الملكي للشرطة، كما عرف حضور ممثلي مختلف المديريات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا أطر رؤساء مختلف مدارس التكوين الشرطي، كما حضره أكثر من 102 شخصا من عائلات وذوي العمداء المتخرجين، والذين أقيمت على شرفهم حفلة كبيرة بتوجيهات من المدير العام للأمن الوطني.

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