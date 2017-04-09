مغربي يلقى مصرعه غرقا في حادث بميناء سبتة

لقي مواطن مغربي، اليوم، مصرعه غرقا بعد انحراف السيارة التي كان يقودها عن المسار المخصص لخروج العربات من البواخر بميناء سبتة، قادما إليه من ميناء الجزيرة الخضراء بمحافظة “قاديس”، جنوب إسبانيا.

ووفق ما أكدته مصادر من داخل الميناء، لصحيفة “إل إستريتشو ديخيتال” الإسبانية، فإن الهالك، الذي يبلغ من العمر 59 سنة، فارق الحياة أثناء نزوله من باخرة سريعة تابعة لشركة “Ferry”؛ وذلك في حدود الساعة السابعة و15 دقيقة من صباح اليوم”.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الضحية لم يتبع التعليمات المعطاة من قبل أحد المسؤولين التابعين لشركة النقل المشار إليها، واتخذ الاتجاه المعاكس لمنحدر الهبوط، وبالتالي سقوطه في مياه البحر داخل سيارته المحاصرة على عمق 8 أمتار”.

وزادت الصحيفة أنه “أفراد فرقة الإنقاذ البحري ورجال المطافئ تلقوا إشعارا بغية إنقاذ السائق المغربي، الذي فارق الحياة قبل وصولهم إلى مكان الحادثة”، مضيفة أن “قيادة الأمن بالمدينة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الواقعة؛ فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مركز طبي بالثغر قصد إخضاعها لعملية تشريح”.

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