الأسد: أمريكا فشلت في عدوانها على سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها من القصف الذي طال مطار الشعيرات في محافظة حمص وسط سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد أن تصريح الأسد جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وأكد الأسد أن “الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها الذي أرادته عبر هذا العدوان، وهو رفع معنويات العصابات الإرهابية المدعومة من قبلها، بعد الانتصارات التي حقّقها الجيش السوري”، مشددا على أنّ “الشعب والجيش في سوريا مصمّمان على سحق الإرهاب في كلّ بقعة من الأراضي السورية”.

وشكر الأسد إيران قيادة وشعباً على وقوفها المتواصل مع الشعب السوري، ضدّ ما يتعرّض له من حرب إرهابية تدعمها العديد من الدول الغربية والإقليمية. من جانبه أكد الرئيس الإيراني أن “العدوان الأمريكي على الأراضي السورية يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وكافة القوانين والمواثيق الدولية”.

وشدّد روحاني على “وقوف إيران إلى جانب الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب، وفِي ما تقدمه من مبادرات لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بما يؤدي إلى وقف سفك الدم السوري”.

وفي دمشق أيضاً تلقى رئيس المكتب الوطني السوري اللواء علي مملوك اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، الذي أكد، حسب مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري ، أنّ “العدوان الأمريكي على سوريا دليل على انتصارها سياسياً وميدانياً”، مشيراً إلى أن ما قامت به الولايات المتحدة “خطوة لرفع معنويات الإرهابيين”.

وأشار شمخاني إلى أنّ “هناك عزما جدّيا على التعاون المشترك بين إيران وروسيا وسورية في الميدان السوري، الذي حقق نتائج إيجابية كتحرير حلب وعودة السكان إلى حياتهم بعيدا عن رعب وجود الإرهابيين”.

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