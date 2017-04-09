“السرقة بالكسر” توقع شخصين في قبضة الأمن

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و31 سنة، يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة بالكسر من داخل إحدى المحلات الكبرى لبيع المنتجات الإلكترونية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى قيام المشتبه فيهما بتاريخ 2 أبريل الجاري بارتكاب سرقة بالمركز التجاري الكائن بطريق الدار البيضاء، وذلك عن طريق كسر القضبان الحديدة لنافذة في الجهة الخلفية للمحل، قبل الاستيلاء على معدات إلكترونية عبارة عن لوحات معلوماتية وهواتف نقالة وأجهزة تلفاز.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما من حجز عدة أجهزة من متحصلات عملية السرقة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف المتورطين في تصريف باقي المسروقات.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.