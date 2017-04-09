انتحار شخص حلّ ضيفا على أسرته بالبيضاء

اهتزت منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء، منتصف اليوم الأحد، على وقع انتحار شخص كان قد حل ضيفا على شقيقته.

وحسب مصادر محلية، فإن الشخص المزداد سنة 1971، والذي حل ضيفا على شقيقته قادما من مدينة تيزنيت، عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل بالمنزل هذا الصباح.

وأضافت مصادر هسبريس أن الأسرة تفاجأت بعملية الانتحار، ما خلف هلعا وصدمة كبيرة في صفوف أفرادها.

وأوضحت المصادر نفسها أن الشخص المسمى قيد حياته الحسين يعاني من اضطرابات نفسية، ما قد يكون سببا في إقدامه على الانتحار.

وعلى الفور، حلت عناصر من السلطة المحلية بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، ليتم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

كما حلت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الحي المحمدي عين السبع، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة.

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