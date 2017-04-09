إضراب “الطرق السيارة” يتزامن مع العطلة المدرسية

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم زبائنها أنه تم إعلامها بتنظيم إضراب لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الأحد 9 أبريل على الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية يوم الثلاثاء 11 أبريل على الساعة الثانية بعد الزوال، وأوصت بتجنب التنقل على الطرق السيارة في ساعات الذروة.

وذكر بلاغ للشركة أن هذا الإضراب يتزامن مع العطلة المدرسية، مشيرا إلى أنه من أجل الحفاظ على سلامة وراحة زبنائها مستعملي الطريق السيار، ستبذل الشركة كل الجهود لتمر عملية العودة من العطلة المدرسية في أحسن الظروف.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة توصي بتجنب التنقل على الطرق السيارة في ساعات الذروة، وتدعو زبائنها إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة.

وخلص البلاغ إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تضع راحة وسلامة زبائنها مستخدمي الطريق السيار ضمن أولوياتها المطلقة، وستكون حاضرة على الدوام لتفي بهذا الالتزام الدائم.

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