إيقاف شقيقين بتزنيت بسبب التزوير وتقديم رشوة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، من إيقاف شقيقين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله، والترامي على أملاك عقارية في اسم الغير، ومحاولة الإرشاء.

وذكر مصدر هسبريس أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت أحد الشقيقين على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالترامي على أملاك الغير والتصرف فيها بسوء نية، قبل أن تسفر عملية التفتيش داخل منزله عن حجز 12 ملفا تضم عقودا وإشهادات وإبراءات عرفية وأخرى موثقة لدى العدول، تتعلق ببيوعات وتفويتات مشكوك فيها لعقارات في ملك الغير؛ وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وزاد المصدر ذاته بأن المشتبه فيه عرض، خلال مجريات البحث، رشوة بمبلغ 200 ألف درهم على فريق التحقيق من أجل التغاضي عن الملفات المحجوزة؛ وهو ما استوجب إشعار النيابة العامة وإجراء مراقبة سرية مكنت من إيقاف شقيق المعني بالأمر متلبسا بحيازة مبلغ 90 ألف درهم، والتي شكلت الدفعة الأولى من المبلغ الذي كان يحاول تقديمه كرشوة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت الإشراف المتواصل للنيابة العامة المختصة.

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