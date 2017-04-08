147 جمعية تشخّص الأوضاع التنموية بخريبكة

بعد عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية بين أغلب الفعاليات الجمعوية بمدينة خريبكة، بهدف إيجاد صيغة للمّ شمل العاملين في الميدان، نظّم “النسيج المدني بخريبكة”، طيلة نهار السبت، يوما دراسيا وتنظيميا تحت شعار “نسيج مدني في أفق المصالحة وتجسيد التشاركية في تحقيق التنمية”.

وشارك في اليوم الدراسي المنظم بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة فاعلون جمعويون من مختلف التخصصات والاهتمامات والأهداف، ضمن ورشات تهدف في إطارها العام إلى “تشخيص الوضعية التنموية بمدينة خريبكة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتلبية حاجيات السكان بمختلف فئاتها”، حسب الورقة التأطيرية لأشغال الورشات المندمجة.

وأوضح علال البصراوي، بصفته منسقا للجنة متابعة بناء النسيج المدني بخريبكة، أن “اليوم الدراسي يأتي بعد حوالي أربعة أشهر من الاجتماعات بالجمعيات من مختلف القطاعات، منها جمعيات ثقافية ورياضية ومهنية وشبابية وجمعيات الأحياء وغيرها”.

وأبرز البصراوي، في تصريح لهسبريس، أن “الهدف من اليوم الدراسي يتمثل في تشخيص واقع التنمية بالمدينة، من خلال تنظيم ورشات مختصة، وبمعية خبراء في المجال، على أن يتم التشخيص بشكل تشاركي وعرضاني”.

وأضاف المتحدث أن “اليوم الدراسي تكلّل بإنجاز تقرير مفصل، ويعطي صورة عن واقع التنمية بمدينة خريبكة، من أجل اعتماده كمنطلق للتفاعل مع المؤسسات المسؤولة عن التنمية”، لافتا إلى أن اليوم الدراسي يُعدّ مناسبة لتشكيل مجلس النسيج المدني بمدينة خريبكة، من خلال تمثيلية مختلف الجمعيات المشاركة، البالغ عددها 135 جمعية”.

وأورد الفاعل الجمعوي، ضمن التصريح ذاته، أن “هذه المبادرة تأتي في ظل الدستور الحالي الذي بوأ المجتمع المدني مكانة خاصة، وجعله شريكا في القرار التنموي، وفي تتبع التنفيذ من خلال عدد من الآليات”، مطالبا الجمعيات بضرورة “المشاركة في تلك الآليات الدستورية، والمشاركة في القرارات المحلية والجهوية، ضمن إطار جماعي ومنظّم، يضم مختلف الفعاليات التي تزخر بها المدينة”.

من جهته، قال رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة، في كلمة ألقاها أمام المشاركين خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي، إن “المنطقة تزخر برجال ونساء أكفاء وفاعلين في كل المجالات؛ لكن مدينة خريبكة هُمّشت وأُهْمِلت بعض الشيء، وحان الوقت للأجرأة وتنزيل الفعل الواقعي، والكف عن الخطابات الرسمية والمنمّقة”.

وانتهى اليوم الدراسي بإخراج مجلس النسيج المدني بخريبكة إلى حيز الوجود، وتشكيله من رؤساء جميع الجمعيات المشاركة في اليوم الدراسي أو من ينوب عنهم، مع منح لجنة المتابعة صلاحية إتمام مهامها المرتبطة بتجميع خلاصات اليوم الدراسي، والتنسيق بين مكونات النسيج المدني إلى غاية انعقاد أول لقاء له.

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