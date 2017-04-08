“فارس دكالة” يقص أجنحة “حمامة تطوان”

تفوق الدفاع الحسني الجديدي خارج ميدانه على المغرب التطواني بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم منافسات الدورة الـ23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل هدفي “الفريق الدكالي” كل من حميد أحداد (د9) ووليد أزارو (د84)، رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف في بطولة هذا الموسم.

وعقب هذا الفوز عزز فريق الدفاع الحسني الجديدي موقعه في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، مع مباراة ناقصة ضد متصدر الترتيب الوداد البيضاوي (47 نقطة)، الفائز اليوم بميدانه على النادي القنيطري بهدف للاشيء، وبفارق نقطة واحدة عن الرجاء البيضاوي صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا الثلاثاء المقبل على الكوكب المراكشي.

أما المغرب التطواني، الذي مني بالهزيمة العاشرة له هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات وستة تعادلات، فتجمد رصيده عند النقطة 27 في المركز السابع إلى جانب اتحاد الفتح الرياضي الذي تأجلت مباراته مع اتحاد طنجة نظرا لالتزام الفريقين بالمنافسات القارية، وأولمبيك آسفي الذي يستقبل غدا الأحد حسنية أكادير.

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