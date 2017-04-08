الوداد يهزم “الكاك” ويسترجع صدارة البطولة

تمكن فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم من حسم المباراة، التي جمعته بضيفه النادي القنيطري اليوم السبت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري؛ وذلك بهدف دون رد، سجله للفريق البيضاوي المهاجم وليام جيبور، من نقطة الجزاء، ليرتقي بذلك للمركز الأول الذي فقده هذا الأسبوع، إثر اكتفائه بالتعادل أمام الجيش وفوز الرجاء على الفتح.

وعرفت الدقائق الأولى من المباراة ضغطا ملموسا من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي على مرمى الحارس القنيطري ربيع جليد، حيث توالت محاولات ومناورات رفاق محمد أوناجم، دون النجاح في هز شباك “الكاك”، في الوقت الذي رد لاعبو هذا الأخير بأبرز فرصة للضيوف في الجولة الأولى، في حدود الدقيقة التاسعة بعد انفراد اللاعب مروان الدرعاوي، بحارس الوداد؛ غير أن يقظة هذا الأخير منعت النادي القنيطري من هز شباك الوداد.

واستمرت دقائق الجولة الأولى بمواصلة عناصر الفريق البيضاوي، بحثهم عن هدف السبق؛ غير أن جل مناوراتهم اصطدمت طيلة أطوار الجولة الأولى باستماتة دفاعية من جانب عناصر الفريق القنيطري، فوتت على الوداد هز شباك ربيع جليد، بالرغم من سيطرتهم الكاملة على أطوار الجولة الأولى.

وتواصلت أطوار المباراة بصافرة بداية الجولة الثانية، إذ استمرت تحركات ومناورات عناصر الفريق الأحمر، وهو ما قابله ندية من أبناء المدرب حسن أجنوي، وعملهم على سد كل الممرات وامتصاص ضغط أبناء الحسين عموتة، في الربع ساعة الأولى من الجولة الثانية، قبل أن يأتي الحل من ركلة جزاء ترجمها الليبيري وليام جيبور، للهدف الأول للوداد في حدود الدقيقة الـ59.

وأسهم الهدف الأول للوداد كثيرا في تحرير عناصر الفريق الأحمر، ليخوضون النصف ساعة الأخيرة من المباراة، بارتياح نسبي مكنهم من الحفاظ على الهدف الوحيد في المباراة وبالتالي تحقيق النقاط الثلاث، بالرغم من تفويتهم للعديد من الفرص التي كانت بإمكانها تعزيز النتيجة، في الوقت الذي غابت ردة فعل رفاق المناصفي، بالشكل الكافي للعودة في المباراة بعد الهدف الوحيد للوداد.

ورفع فريق الوداد رصيده بعد هذا الفوز للنقطة الـ47، مكنته من العودة لاعتلاء الصدارة من جديد، حيث يعد هذا الفوز هو الـ13 من نوعه في مسار بطولة هذا الموسم، في الوقت الذي زاد ذلك من متاعب الفريق القنيطري، حيث حصد هزيمته الـ13 هذا الموسم؛ وهو التعثر الذي جمد رصيده في النقطة الـ18، محتلا بذلك المركز الأخير.

الوسوم: الجيش , الرجاء , الوداد , بطولة

