ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > جهات > وفد فرنسي يطلع على مشاريع فلاحية ببني ملال
مقالاث مشابهة
الأمن الاسباني الأمن الاسباني "يُوَلد" مغربية بمعبر "بني نصار"
"أطاك المغرب" تصعد ضد سلطات العاصمة
سكّال يبرز مؤهلات الرباط أمام مدير دويتشه فيله سكّال يبرز مؤهلات الرباط أمام مدير دويتشه فيله

وفد فرنسي يطلع على مشاريع فلاحية ببني ملال

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | جهات |

استقبل محمد دردوري، والي جهة بني ملال– خنيفرة، وفدا عن الأكاديمية الفرنسية للفلاحة مرفوقا برئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وقد قام الوفد الفرنسي بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع التنموية الفلاحية التي تعرفها الجهة، من ضمنها محطة نقل الطاقة بالضخ (STEP) التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بأفورار، ثم مركز تثمين العسل بنفس المدينة، ليتجه الوفد بعدها إلى جماعة “سيدي حمادي” للاطلاع على مركز تأهيل الفلاحين وضيعة نموذجية لتكثير البذور التابعة للتعاونية الفلاحية “أولاد سعيد”.

كما اطلع الوفد على مرافق المجزرة العصرية المتواجدة بنفوذ تراب جماعة “أولاد اعيش”، إضافة إلى مشروع البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي، حيث قدمت للوفد شروحات عن تقدم المشروع و النتائج المحصلة عليها من طرف الفلاحين المستفيدين.

وفي ختام هذه الزيارة، دعا رئيس الوفد الفرنسي إلى تكثيف الزيارات بين البلدين لتبادل الخبرات والتجارب في الميدان الفلاحي.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “وفد فرنسي يطلع على مشاريع فلاحية ببني ملال”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب