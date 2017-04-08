وفد فرنسي يطلع على مشاريع فلاحية ببني ملال

استقبل محمد دردوري، والي جهة بني ملال– خنيفرة، وفدا عن الأكاديمية الفرنسية للفلاحة مرفوقا برئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وقد قام الوفد الفرنسي بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع التنموية الفلاحية التي تعرفها الجهة، من ضمنها محطة نقل الطاقة بالضخ (STEP) التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بأفورار، ثم مركز تثمين العسل بنفس المدينة، ليتجه الوفد بعدها إلى جماعة “سيدي حمادي” للاطلاع على مركز تأهيل الفلاحين وضيعة نموذجية لتكثير البذور التابعة للتعاونية الفلاحية “أولاد سعيد”.

كما اطلع الوفد على مرافق المجزرة العصرية المتواجدة بنفوذ تراب جماعة “أولاد اعيش”، إضافة إلى مشروع البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي، حيث قدمت للوفد شروحات عن تقدم المشروع و النتائج المحصلة عليها من طرف الفلاحين المستفيدين.

وفي ختام هذه الزيارة، دعا رئيس الوفد الفرنسي إلى تكثيف الزيارات بين البلدين لتبادل الخبرات والتجارب في الميدان الفلاحي.

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