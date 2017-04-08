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الأمن الاسباني “يُوَلد” مغربية بمعبر “بني نصار”

المصدر:  | 8 أبريل 2017 | جهات |

أقدم عنصران من فرقة الحرس المدني الإسباني على مساعدة مواطنة مغربية على وضع مولودها بمعبر “بني نصار” بمدينة مليلية، بعدما كانت تسير ببطء وعلامات التعب بادية عليها، قبل أن يباغتها المخاض بالنقطة الحدودية المذكورة، بعيدا عن أقرب مستشفى مغربي؛ الأمر الذي دفع الشرطيان إلى التدخل بسرعة وتقديم يد العون لها؛ وذلك بالاستعانة بتجاربهما وخبراتهما السابقة في مثل هذه الحالات.

ووفق ما صرح به أحد الأمنيين لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، فإنهما تدخلا لدوافع إنسانية ووضعا بطانيات لضمان راحة الأم التي كانت تحس بانقباضات قوية، قبل أن تضع مولودها في ظروف عادية ودون أي مشاكل؛ مضيفا أن “فرقة طبية حضرت إلى المكان وقدمت المساعدات الأولية للمواطنة المغربية، ليتم نقلها في ما بعد نحو مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة ذاتها، وهي الآن في صحة جيدة”.

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