رصاص الشرطة الألمانية يصيب مختلة عقليا

أطلقت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، الرصاص على امرأة في برلين بعدما أشهرت سلاحا في وجه أفرادها.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المرأة المضطربة عقليا – بحسب بيانات الشرطة- كانت تهدد بالانتحار.

وعندما توجه أفراد الشرطة إلى منزلها في حي فريدريشسهاين بالعاصمة الألمانية هددت المرأة بإطلاق النار عليهم.

وبعد ذلك أطلق أحد أفراد الشرطة رصاصة على المرأة وهي جالسة. وأصابتها الرصاصة في ذراعها.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى. وبحسب بيانات الشرطة فإن إصابتها ليست خطيرة.

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