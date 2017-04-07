ساركوزي بالرباط: “أحب مغرب الأمس واليوم”

ترك نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق، الحملة الانتخابية المستعرّة في بلاد الأنوار، وحل بالرباط في زيارة خاصة، إلى جانب زوجته نيكولا بروني، قادتهما إلى عدد من المناطق، قبل أن تسلط عليهما الأضواء داخل متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

وأثار معرض “إشعاع إفريقيا من العاصمة” فضول الرئيس الفرنسي السابق، الذي يعتبر من الزعماء السياسيين الأجانب المحبين للمملكة، إذ يتردد بشكل دوري على زيارة عدد من المدن المغربية، وخاصة مراكش التي يقضي فيها وقتا كبيرا خلال العطل واحتفالات رأس السنة.

وعن هذه الزيارة، قال مهدي قطبي، مدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، في تصريح نقلته مجلة “جون أفريك”، المتخصصة في الشؤون الإفريقية، “إنها زيارة خاصة اطلع خلالها الرئيس الفرنسي السابق على الأعمال المعروضة داخل المتحف”.

وكشف قطبي، استنادا إلى المصدر نفسه، أن ساركوزي، بعد انتهاء زيارته، خط في الكتاب الذهبي للمتحف عبارة “أحب مغرب الأمس واليوم”.

إلى ذلك، سبق للملك محمد السادس مرفوقا بالعاهل الأردني أن افتتحا معرض “إشعاع إفريقيا من العاصمة” في الـ23 من الشهر الماضي. وعبر الملك عبد الله الثاني عن إعجابه بالتحف الفنية المعروضة، متمنيا في الوقت نفسه أن يقوم بأمر مماثل بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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