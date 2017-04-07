إسبانيا تراهن على التعاون مع “حكومة العثماني”

أعربت الحكومة الإسبانية، أمس الخميس، عن “استعدادها التام” للتعاون مع الحكومة المغربية الجديدة التي يقودها سعد الدين العثماني لتطوير وتعميق علاقات التعاون “الممتاز” بين البلدين، وذلك لما فيه صالح الشعبين المغربي والإسباني.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية، بمناسبة تعيين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة، أن تطوير العلاقات الثنائية سيسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار بحوض البحر الأبيض المتوسط.

الوسوم: الحكومة , العثماني , الملك , تعيين , سعد الدين العثماني , محمد السادس

