إحباط محاولة تهجير جنوب صحراويين إلى مليلية‎

في عملية نوعية، تمكنت عناصر الجمارك بباب فرخانة، بتعاون مع شرطة الحدود، من إحباط عملية كبيرة للتهجير السري إلى مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية.

ارتياب الجمركيين في أمر سيارة مرقمة بالمغرب جعلهم يخضعونها لتفتيش أفضى إلى اكتشاف وجود 10 مرشحين للهجرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى داخلها.

مصدر جمركي قال إنه تم إيقاف سبعة رجال وثلاث نساء ينحدرون من دول مختلفة، وجلهم في صحة جيدة؛ كما تم إيقاف السائق الذي أحيل على الضابطة القضائية لتعميق البحث معه.

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