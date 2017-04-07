روسيا تصف الضربة الأمريكية لسوريا بالإرهاب

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن مجلس الأمن القومي الروسي صنّف الهجوم الصاروخي الأمريكي على قواعد عسكرية في سوريا بأنه “عمل إرهابي”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيكسوف قوله “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا عقب الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات في حمص”.

وقال بيسكوف خلال اجتماع للمجلس: “جرى بحث مفصل للوضع بعد شن الولايات المتحدة ضربات صاروخية”، مضيفًا أن “تصرفات واشنطن صنفت مرة أخرى كعمل إرهابي يتناقض مع القانون الدولي”.

وأعرب الكرملين عن “قلقه العميق حيال التداعيات السلبية الأكيدة” للهجوم على جهود محاربة الإرهاب.

وأبدى تأسفه على “الأضرار على العلاقة الروسية الأمريكية التي لحقت بها عقب الضربات على مواقع سورية”.

وهاجمت الولايات المتحدة بصواريخ عابرة من طراز توماهوك، فجر اليوم الجمعة، قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص السورية، مستهدفة طائرات حربية ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار، في رد أمريكي على قصف نظام بشار الأسد خان شيخون بإدلب بالأسلحة الكيميائية، بحسب ما أعلن البنتاغون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيس، إن “قوات الدفاع نفّذت هجوماَ باستخدام صواريخ توماهوك للهجمات البرية، انطلقت من المدمرتين يو اس اس بورتر ويو اس اس روس، شرق البحر المتوسط”.

وأوضح المتحدث، أن “59 صاروخاً استهدفت طائرات وملاجئ الطائرات ومستودعات للوقود والدعم اللوجستي ومستودعات الذخائر ونظم الدفاع الجوي وأجهزة الرادار”.

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