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“سامسونغ” تطرح هاتفي S8 و+S8 بالمغرب

المصدر:  | 7 أبريل 2017 | إقتصاد |

أوردت شركة “سامسونغ” لزبناءها الراغبين في اقتناء هاتف “سامسونغ غالاكسي S8″ و”غالاكسي”+S8″، من مراكز التجزئة المعتمدة ومتاجر علامة “سامسونغ” أو عبر موقعها الإلكتروني، أن الكمية محدودة، ونظام الطلب المسبق يقوم على مبدأ من يأتي أولاً يستلم أولاً.

وفي معرض حديثه عن المنتج الجديد الذي سيتم إطلاقه قريبا، قال أيوب بسعيد، مدير قسم المنتجات في شركة “سامسونغ للإلكترونيات”، في بلاغ توصلت به هسبريس: “نحن نعلم مدى حماس عملائنا للحصول على أحدث منتجاتنا من الهواتف المتحركة، لهذا فإننا نقدم لهم خيار التقدم بطلب مسبق لاقتناء الجهاز ليكونوا أوائل من يمتلكه ويستكشف خصائصه الفريدة من نوعها”.

وأكد المسؤول في الشركة أن هاتفي “سامسونغ غالاكسيS8″ و”غالاكسي+S8″ يقدمان ميزات ووظائف عملية وتقنية جديدة من شأنها أن تبهر العملاء، وأضاف: “لذا فإننا نحث العملاء على زيارة متاجر التجزئة المفضلة لديهم والتقدم بطلب مسبق للحصول على الهاتف عاجلاً وليس آجلاً؛ وذلك قبل نفاذ الكمية نظراً لكونها محدودة”.

ويمثل الهاتف الذكي الجديد من “سامسونغ” إضافة مميزة لتشكيلة أجهزة “غالاكسي”، وفق ما أوردته الشركة، مؤكدة أنه “يعد بمثابة بداية عصر جديد من التميز والإبداع من خلال إعادة تصميم شكل الجهاز الذي أصبح على مر السنين أداة لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية”.

وتم إطلاق جهازي “سامسونغ غالاكسيS8″ و”غالاكسي+S8″ الجديدين في 29 مارس 2017 من خلال حدث إطلاق رسمي في نيويورك؛ وتبلغ قيمة الأول 8490 درهما، أما الثاني فتبلغ قيمته 9490 درهما.

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