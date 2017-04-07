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سكّال يبرز مؤهلات الرباط أمام مدير دويتشه فيله

المصدر:  | 7 أبريل 2017 | جهات |

استعرض رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد سكال، المؤهلات المتنوعة التي تزخر بها جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأكد سكال خلال لقائه مع المدير العام لمؤسسة “دوتشه فيله” الألمانية، بيتر ليمبورغ، أن جهة الرباط سلا القنيطرة تسعى لتحقيق التميز، معتبرا أن الإمكانيات الكبيرة والمتنوعة التي تتوفر عليها الجهة من شأنها الإسهام في تطوير قطاعات مهمة، من قبيل الفلاحة والصناعة والسياحة والبحث العلمي، كما تتيح فرصا لتحقيق إقلاعها السوسيو اقتصادي، لتشكل قطبا صناعيا واعدا.

وأبرز رئيس مجلس الجهة الملامح الكبرى لورش الجهوية بالمغرب، باعتبارها وسيلة لتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق الجهوية والتوزيع العادل والمتوازن للمؤهلات التي تزخر بها الجهات.

من جهته، قدم ليمبورغ، عرضا حول التجربة الألمانية في النظام الفيدرالي، مشيدا بالاستقرار والتطور والتنوع الثقافي الذي تشهده المملكة المغربية، وهي إمكانيات يمكن استثمارها في جلب السياح لزيارة بلد وصفه بـ”الجميل”.

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