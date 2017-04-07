شريط “يعتقل” أجنبيين متورطين في اعتداء بفاس

تمكنت عناصر الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار ادبيبغ، أمس الخميس، من إيقاف أربعة أشخاص من جنسية أجنبية من “جنوب الصحراء” اشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطير بالسلاح الأبيض والتي كانت موضوع شريط فيديو على صفحة بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء المنصرم.

وحسب بلاغ ولاية أمن فاس، فإن “نزاعا وقع بين المشتبه فيهم بشارع القيروان حي النرجس، مما جعل أحدهم يلجأ إلى داخل محل تجاري للاحتماء من اعتدائهم، وقد لحق به المشتبه فيهم وكلهم من جنسيات إفريقية وبحوزة أحدهم سلاح أبيض من الحجم الكبير، وقد تدخل صاحب المحل المعد لبيع الألبسة الجاهزة لإبعادهم خارجا إلا أنه أصيب على إثرها بجرح بليغ على مستوى يده اليسرى تم بتر جزء من أصبعين منها، مما استوجب نقله بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يلوذ الفاعلون بالفرار”.

ويضيف البلاغ ذاته، الذي تتوفر عليه هسبريس، “وعلى إثر هذا الحادث، تجندت عناصر الشرطة بحثا عن المشتبه فيهم مستعينة بالأوصاف المدلى بها من طرف الضحية، ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد مكان المشتبه فيهم وتم إلقاء القبض عليهم بأحد الأزقة قبل أن يتواروا عن الأنظار وفي وقت وجيز من وقوع الحادث”.

ومن أجل تعميق البحث، وُضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار إحالتهم على محكمة فاس لتلقي المتهمين الجزاء المناسب.

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