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“جهة طنجة” تبحث التعاون المشترك مع الباراغواي

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | جهات |

استقبلت سلوى الدمناتي، رئيسة لجنة التعاون والشراكة ومغاربة العالم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، سفيرَ دولة الباراغواي، أوسكار رودولفو بنيتيس إستراغو، وذلك صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس الجهة.

اللقاء شكل مناسبة لاستعراض أوجه التعاون المشترك في كل المجالات بين الجانبين، اللذين اتفقا على ضرورة استمرار المشاورات وتبادل الزيارات بشكل منتظم من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والثقافية.

من جانبه، قال سفير الباراغواي، في تصريح بالمناسبة: “نعتبر هذه الزيارة فرصة لنا لتقوية العلاقات مع جهة طنجة تطوان الحسيمة، وللقاء بالفاعلين المحليين لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات التجارية والصناعية، وخصوصا الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد نعتبر ميناء طنجة المتوسطي هو بوابتنا نحو إفريقيا من جهة، ونافذة لنا أيضا ولمنتجاتنا للعبور نحو أوروبا”.

وأضاف المتحدث ذاته: “أستغل هذه الفرصة لأعلن أن أيدينا مفتوحة أمام تبادل الآراء وبحث سبل التعاون بين بلدينا عموما، خصوصا أن هناك عدة أمور مشتركة يمكن أن تفتح المجال أمام آفاق تعاون أرحب”.

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