ضيف هسبريس .. الحمداوي يفك شفرة “ملاك الله” و”السطو المقدس”

يذهب الباحث الأنثروبولوجي الفرنسي الراحل Bruno Etienne، المختص في المنطقة المغاربية، إلى أن الحركة الإسلامية عرفت نجاحا منقطع النظير على المستوى الجماهيري بالنظر إلى العلمانية الفوضوية التي اعتمدتها معظم النخب العلمانية في العالم العربي، عقب الاستقلال الذي حصلت عليه البلدان العربية في منتصف القرن الماضي.

وهكذا استطاعت الحركات الإسلامية أن تحوز رضا المجتمع، واقتحمت فضاء الجامعة والنقابة والحزب والمجتمع المدني والأهلي، في المقابل أصبحت التنظيمات السياسية التقليدية والعلمانية على هامش المجتمع. ويُرجع البعض هذا الاحتضان الشعبي للحركة الإسلامية إلى دفاع الحركات الإسلامية عن الهوية الدينية للمجتمع والقيم “الأصيلة” التي باتت تتهددها قيم الآخر وتطلعاته إلى التحكم عن بعد عبر مداخل السياسة والاقتصاد في المرحلة الأولى، ثم العولمة في مرحلة ثانية، التي كانت، مع بدايتها الأولى، ترجمة للثقافة الغربية الساعية إلى احتكار المشترك الإنساني.

وبعد فترة من “السطو المقدس” على المجتمع باسم “المقدس المشترك”؛ أي الدين الإسلامي، حاول “ملاك الله”، بتعبير علي حرب؛ أي الحركات الإسلامية، بعد نقاشات وجدالات داخل التنظيمات الإسلامية، اختراق المربع السياسي. وهكذا استطاعت أن تصل إلى الحكم في بعض الأقطار من قبيل السودان وإيران وأفغانستان، وبعد مرحلة ما سمي بالربيع العربي عول عليها المجتمع ومنحها صوته في كل من مصر وتونس والمغرب، فوجدت بعض الفصائل السياسية المنتمية للحركة الإسلامية نفسها في مرحلة التدبير اليومي في عالم السياسة النسبي والمتحرك والمتغير، وهنا بدأ جزء من المجتمع يكفر بهذه التنظيمات الإسلامية، فبدأ التراجع كما ذهب الكثير من المواكبين، ومنهم أبناء هذه الحركات الإسلامية.

وفي سبيل نقاش أوسع حول الحركة الإسلامية بالمغرب بشكل عام، وحركة التوحيد والإصلاح على وجه الخصوص، يستضيف مركز هسبريس للدراسات والأبحاث المهندس محمد الحمداوي، قيادي في حركة التوحيد والإصلاح، ونائب برلماني عن إقليم العرائش، للحديث عن مستقبل الإسلام السياسي بالمغرب، وعن معايير انتقال الأعضاء ما بين الحزب والحركة، وحالات التنافي ما بين الحركة والحزب، وعن مفهوم الشراكة الاستراتيجية ما بين الحزب والحركة.

كما سنتطرق إلى حالة التراجع التي تعرفها الحركة بسبب التراجع عن الحديث عن مسألة القيم، والموقف من مسألة هيكلة الحقل الديني بالمغرب، وموقع الحركة من هذا الورش الإصلاحي، ومدى استطاعتها عزل الدين عن المعترك السياسي بعد النجاح الذي حصل عليه الحزب، بالإضافة إلى محاور وأسئلة أخرى سيتطرق إليها النقاش مع محمد الحمداوي.

تجدر الإشارة إلى أن متابعة برنامج “ضيف هسبريس” مع محمد الحمداوي ستكون متاحة بالصوت والصورة على موقع هسبريس الإلكتروني، كما سيتم نقل أطوار الموعد باعتماد “تقنيّة المباشر” على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و القناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية بـ”يوتيوب”، ابتداء من الخامسة والنصف من مساء هذا اليوم.

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